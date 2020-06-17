تعديل نسب المساهمة فى اجتماع الجمعية العمومية لشركتى مطار القاهرة وخدمات الركاب

كتب محمود عبد الغنى

عقدت اليوم، الأربعاء، الجمعية العامة غير العادية لشركتى مطار القاهرة للسياحة ومطار القاهرة لخدمات الركاب التابعتين للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، برئاسة المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية .

وقررت الجمعية تعديل نسب المساهمة لكلا من الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركة ميناء القاهرة الجوي لتصبح ٢٦% بدلا من ٢٤% من إجمالى قيمة أسهم شركتى مطار القاهرة السياحة و مطار القاهرة لخدمات الركاب مع سداد قيمة أسهم الزيادة بالقيمة الدفترية بدلا من القيمة السوقية الحالية .

وصرح المهندس محمد سعيد محروس أن تلك الإجراءات ستعطى الحق للجهاز المركزى للمحاسبات بمراقبة ومراجعة أعمال الشركتين في سابقة هى الأولى منذ إنشاء الشركتين، كما أن سداد قيمة الأسهم بالقيمة الدفترية يوفر مبالغ مالية كبيرة لخزانة الشركة القابضة، مما يعكس حرص إدارة الشركتين علي المصلحة العامة والمال العام.

جدير بالذكر أن الجمعية العمومية العادية للشركتين قد عقدت اليوم، واعتمدت القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣٠، كما تم اعتماد تشكيل مجلس الإدارة لشركة مطار القاهرة للسياحة و شركة مطار القاهرة لخدمات الركاب بدورته الجديدة.