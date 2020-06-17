اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:17 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تعديل نسب المساهمة فى اجتماع الجمعية العمومية لشركتى مطار القاهرة وخدمات الركاب

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:39 م
تعديل نسب المساهمة فى اجتماع الجمعية العمومية لشركتى مطار القاهرة وخدمات الركاب اجتماع الجمعية العمومية لشركتى مطار القاهرة وخدمات الركاب
كتب محمود عبد الغنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت اليوم، الأربعاء، الجمعية العامة غير العادية لشركتى مطار القاهرة للسياحة ومطار القاهرة لخدمات الركاب التابعتين للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، برئاسة المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية .

وقررت الجمعية تعديل نسب المساهمة لكلا من الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركة ميناء القاهرة الجوي لتصبح ٢٦% بدلا من ٢٤% من إجمالى قيمة أسهم شركتى مطار القاهرة السياحة و مطار القاهرة لخدمات الركاب مع سداد قيمة أسهم الزيادة بالقيمة الدفترية بدلا من القيمة السوقية الحالية .

وصرح المهندس محمد سعيد محروس أن تلك الإجراءات ستعطى الحق للجهاز المركزى للمحاسبات بمراقبة ومراجعة أعمال الشركتين في سابقة هى الأولى منذ إنشاء الشركتين، كما أن سداد قيمة الأسهم بالقيمة الدفترية يوفر مبالغ مالية كبيرة لخزانة الشركة القابضة، مما يعكس حرص إدارة الشركتين علي المصلحة العامة والمال العام.

جدير بالذكر أن الجمعية العمومية العادية للشركتين قد عقدت اليوم، واعتمدت القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣٠، كما تم اعتماد تشكيل مجلس الإدارة لشركة مطار القاهرة للسياحة و شركة مطار القاهرة لخدمات الركاب بدورته الجديدة.


مطار القاهرة

اخبار المطار

المصرية للمطارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ85 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ85 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

صن البريطانية تنشر فيديو تعرض رئيس وزراء بريطانيا لحادث سير

صن البريطانية تنشر فيديو تعرض رئيس وزراء بريطانيا لحادث سير

السودان: إحالة الملفات الخلافية فى مفاوضات سد النهضة لرؤساء الوزراء فى الدول الثلاثة

السودان: إحالة الملفات الخلافية فى مفاوضات سد النهضة لرؤساء الوزراء فى الدول الثلاثة

الصحة العالمية: الديكساميثازون أثبت قدرته على خفض معدل الوفيات كورونا

الصحة العالمية: الديكساميثازون أثبت قدرته على خفض معدل الوفيات كورونا

وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى حقق 5 مليارات جنيه وفرا لصالح المواطنين

وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى حقق 5 مليارات جنيه وفرا لصالح المواطنين

المالية: الخزانة العامة تسدد 5 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال 50 عاما

المالية: الخزانة العامة تسدد 5 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال 50 عاما

إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس

السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس

خالد أبو بكر يكتب: أحمد مكي وزير عدل إخواني الهوي والهوية يتحدث من الإسكندرية إلى الجزيرة

خالد أبو بكر يكتب: أحمد مكي وزير عدل إخواني الهوي والهوية يتحدث من الإسكندرية إلى الجزيرة

رئيس النواب: الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة

رئيس النواب: الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة