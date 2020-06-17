اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:59 م
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تركيب 43 بوابة تعقيم بلجان الثانوية العامة بالفيوم.. صور

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:24 م
تركيب 43 بوابة تعقيم بلجان الثانوية العامة بالفيوم.. صور اجتماع وكيل تعليم الفيوم مع أعضاء مركز توزيع الاسئلة
الفيوم - رباب الجالي

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عقد محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، اجتماع مع أعضاء مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة 2020م بديوان مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، بحضور حسن محمد حسن مدير شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، وفريق العمل بشئون الطلبة ، وعيد سعد عبده رئيس مركز توزيع الاسئلة بالفيوم.

وأكد وكيل تعليم الفيوم، أن امتحانات الثانوية العامة أمن قومي ، وضرورة بذل أقصى درجة من الجهد ، مع حتمية الالتزام بالتفاني والإخلاص من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط.

وأشار "عبدالله"، إلى أنه تم الإنتهاء من تركيب جميع بوابات التعقيم على مستوى جميع لجان الثانوية العامة وعددهم 43 لجنة على مستوى المحافظة.

ولفت وكيل تعليم الفيوم إلى ضرورة تعقيم وتطهير مركز توزيع الأسئلة يوميا، وكذلك التأكد من سلامة وتأمين مقر مركز التوزيع ، وتشكيل نوبتجية المبيت بالمركز.

كما أكد على ضرورة الانضباط في العمل ، وعلى جميع المشاركين ضرورة التعاون والانضباط في المواعيد ، ويؤدى كل عضو مشارك دوره فى العمل بالمركز.
 

اجتماع وكيل تعليم الفيوم مع أعضاء مركز توزيع الاسئلة (1)
اجتماع وكيل تعليم الفيوم مع أعضاء مركز توزيع الاسئلة (1)

اجتماع وكيل تعليم الفيوم مع أعضاء مركز توزيع الاسئلة (2)
اجتماع وكيل تعليم الفيوم مع أعضاء مركز توزيع الاسئلة (2)

اجتماع وكيل تعليم الفيوم مع أعضاء مركز توزيع الاسئلة (3)
اجتماع وكيل تعليم الفيوم مع أعضاء مركز توزيع الاسئلة (3)

 


الفيوم

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مديرية التعليم بالفيوم

امتحانات الثانوية العامة

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