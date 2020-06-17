تأجيل إعدام أمريكى فى اللحظة الأخيرة بسبب عدم حضور كاهن مراسم الحكم

أرجأت محكمة أمريكية عليا إعدام سجين فى اللحظة الأخيرة، بعدما قامت الكنيسة الكاثوليكية بحملة تضامنية من أجل السماح لكاهن بحضور العملية، وذكرت "فرانس برس" أن "مؤتمر تكساس الكاثوليكى للأساقفة" قال إن حقوق السجين، روبن جوتيريش، الدستورية والحرية الدينية انتهكت بقرار اتخذ قبل سنة يحظر وجود رجال دين فى غرفة الإعدام.

وأوضح شون نولان، وهو أحد المحامين، أن جوتيريش "كاثوليكى متدين، يتطلب إيمانه حضور رجل دين لمساعدته على الانتقال من هذه الحياة إلى الحياة الأخرى".

وكان من المقرر إعدام جوتيريش، أمس، إلا أن العملية علّقت بعدما قررت المحكمة العليا أنه يجب تحديد ما إذا كان وجود كاهن يسبب "مشكلات أمنية"، وأدين جوتيريش، البالغ من العمر 43 عاما، بقتل امرأة تبلغ من العمر 85 عاما في عام 1998 خلال عملية سطو.

واتهم جوتيريش واثنان آخران بطعنها حتى الموت لسرقة 56 ألف دولار من منزلها.

واعترف أحدهم بالجريمة وهرب الثانى، أما جوتيريش فقد أدين وحكم عليه بالإعدام، رغم إصراره طوال الوقت على براءته.