النيابة تستجوب نصاب جديد استولى على 4 ملايين جنيه بزعم توظيفهم في العقارات

كتبت أمنية الموجي

تباشر النيابة العامة، التحقيقات التى مع متهم بالاستيلاء على 4 مليون جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري وبعض الأنشطة التجارية مقابل أرباح شهرية .

وقالت التحريات الأمنية، إن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها بلغت نحو 10% إلا أنه لم يلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التى تلقاها منهم بلغت نحو 3 مليون و 800 ألف جنيه مصري.

وأضافت التحريات أنه استولى على الأموال بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار العقاري والتجارة فى الأدوات والمستلزمات الطبية وعدة أنشطة مختلفة، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية ضبطت أحد العناصر الإجرامية لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بالاستثمارات العقارية والعديد من المجالات التجارية.

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين وذلك من خلال إنشاء الشركة المشار إليها بالنزهة، والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بذلك واعترف بإرتكاب 4 حوادث بذات الأسلوب بإجمالى مبالغ مالية بلغت (3812000جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.