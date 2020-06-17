النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات لكشف ملابسات العثور على محاسب بالهرم

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العثور على جثة مهندس متوفيًا داخل منزله فى الهرم؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما استدعت عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم.

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، لكشف ملابسات العثور على جثة محاسب داخل مسكنه بالهرم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بالهرم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء معاينة للشقة، ومناظرة الجثة، والاستماع لأقوال جيرانه، وحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة للتحقيق.