اليوم السابع
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النقل: تصدير 51 ألف طن فواكه وخضراوات عبر الموانئ آخر 24 ساعة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:21 م
النقل: تصدير 51 ألف طن فواكه وخضراوات عبر الموانئ آخر 24 ساعة نقل بضائع
كتب رضا حبيشى

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أكد وزارة النقل أن حركة تشغيل الموانئ المصرية شهدت خلال آخر 24 ساعة سفر 34 و35 سفينة بموانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر وشرق وغرب بورسعيد فيما بلغ عدد السفن العاملة بهذه الموانئ 88 سفينة.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، أن حركة البضائع شهدت عبر الموانئ المصرية تصدير 138 ألف طن بضائع عامة بينها 51 ألف طن فواكه وخضروات وحاصلات زراعية إلى دول الخليج وأوربا واستيراد 232 ألف طن حديد وذرة وسكر وفول طعام وسكر.

كانت الموانئ أكدت أن يتم اتباع بكل ميناء كافة الإجراءات الإحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة بإدارة الحجر الصحى بشأن التعامل مع أطقم السفن القادمة من أماكن انتشار الفيروس، مع التأكيد على توافر وجاهزية معدات الكشف ومهمات الوقاية والفرق المدربة والمؤهلة للتعامل مع تلك الحالات لدى الحجر الصحى وكذلك التأكد من جاهزية الإدارات المختصة بالهيئة للانتقال إلى أماكن تراكى السفن على الأرصفة والتعامل معها، وتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية أثناء دخول السفن للميناء والتراكى على الرصيف وحتى مغادرتها.


الصادرات

الموانى

حركة السفن

ميناء الاسكندرية

اخبار مصر

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