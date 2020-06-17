اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:32 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

المنشآت السياحية تطالب المطاعم الراغبة فى العودة للعمل تقديم طلبات للغرفة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:43 ص
المنشآت السياحية تطالب المطاعم الراغبة فى العودة للعمل تقديم طلبات للغرفة عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية
كتبت آمال رسلان 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى، أعضائها من المطاعم والكافتيريات الراغبة فى تطبيق المعايير والضوابط الصحية والوقائية المقررة والمعتمدة من وزارة السياحة، ووزارة الصحة وبالتعاون مع الغرفة، سرعة إرسال طلباتها إلى الجهاز الإدارى بالغرفة بالدقى أو الفروع الفرعية، حتى يتسنى الاتفاق مع وزارة السياحة لتشكيل لجان للمرور والتفتيش والمعاينة لهذه المنشآت للتأكد من تطبيقها لهذه الضوابط والمعايير.

وأوضح عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، إنه قد تم الاتفاق مع عبد الفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت السياحية والفندقية، على أستثمار هذه الفترة التي نترقب فيها إعلان الحكومة في أى وقت عن التشغيل الجزئي للمطاعم والكافتيريات خارج الفنادق ، في إجراء المعاينات وتفقدها والتأكد من تنفيذها لهذه القواعد ومنحها شهادة الصلاحية الصحية، بحيث يتم دخولها للخدمة فور صدور قرار التشغيل الجزئى وإستقبال الزبائن.

وأكد رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن هذه اللجان ستبدأ علي الفور نشاطها وعملها، فى جميع المناطق السياحية بحيث لا تضطر المطاعم إلي الإنتطار لإجراء المعاينات لوقت طويل لمراجعة موقفها.

وأشار رئيس غرفة المنشآت السياحية، إلي إنه وجهه الفروع الفرعية إلي جانب الغرفة الرئيسية للبدء الفوري في تلقي طلبات المطاعم والكافتيريات وإخطار الوزارة لوضع جدول زمنى للتفتيش، محذراً هذه المنشآت من عدم الإلتزام بما أقرته الضوابط والإشتراطات الصحية، ومخالفتها بعد حصولها على شهادة الصلاحية والتشغيل الحزئى، حيث أن وقف المنشآة وإلغاء تراخيصها ستكون عقوبة المخالفين.

وقرر مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة، رصد مبلغ 500 ألف جنيه من حساب لجنة التكافل الإجتماعي لمواجهة نفقات العلاج الطبى لأعضاء الجمعية العمومية المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال عادل المصرى، رئيس الغرفة أن قرار مجلس الإدارة بدعم الأعضاء المصابين بفيروس كورونا، يأتى في إطار الدور الإجتماعي والخدمات الصحية التي تقدمها الغرفة لأعضاء الجمعية العمومية عبر لجنة التكافل الإجتماعي


المطاعم

المنشآت السياحية

السياحة

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ البحر الأحمر: لم نرصد حالات كورونا منذ رفع نسب الإشغال الفندقى إلى 50%... اللواء عمرو حنفى: وصول رحلات من بلجيكا نهاية الشهر.. وتعاقدات جديدة مع السياحة الأوكرانية.. والفنادق ملتزمة بالإجراءات الاحترازية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:00 ص

وزير السياحة عن قصر البارون بعد تطويره: جاهز للافتتاح قريباً جداً

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:46 ص

"سياحة النواب" توصى باستغلال أزمة كورونا لتطوير منظومة الطيران المدنى

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 07:01 م

وزير السياحة والآثار: مصر مستعدة لاستقبال السياح.. العنانى يؤكد لليوم السابع: لدينا طلبات من منظمى رحلات عالميين.. الأهرامات ومتحف التحرير ومعابد الأقصر تستقبل زوارها أول يوليو.. و9 افتتاحات أثرية خلال 60 يوما

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 05:15 م

وزير السياحة يتابع تطبيق اشتراطات السلامة الصحية فى قصر البارون قبل افتتاحه..صور

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 04:34 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 82 شخص لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 4 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 17-6-2020.. وعيار 24 يسجل 207.34 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 17-6-2020.. وعيار 24 يسجل 207.34 ريال

CNN : سرقة 2 مليار صفحة فى أكبر عملية اختراق للمخابرات الأمريكية

CNN : سرقة 2 مليار صفحة فى أكبر عملية اختراق للمخابرات الأمريكية

ضبط 4 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2465 سيارة مخالفة

ضبط 4 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2465 سيارة مخالفة

فيديو .. حكاية ضريح الشيخ محمد متولى الشعراوى فى الذكرى 22 لوفاته

فيديو .. حكاية ضريح الشيخ محمد متولى الشعراوى فى الذكرى 22 لوفاته

الأرصاد: الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم .. وانخفاض 7 درجات غدا

الأرصاد: الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم .. وانخفاض 7 درجات غدا

أخيرا.. الدورى الإنجليزى يعود الليلة.. عشاق البريميرليج يتنفسون الصعداء بعودة البطولة بمباراتين اليوم.. البداية بين أستون فيلا وشيفيلد بحضور تريزيجيه والمحمدى..وسهرة نارية بين مانشستر سيتى وأرسنال بملعب الاتحاد

أخيرا.. الدورى الإنجليزى يعود الليلة.. عشاق البريميرليج يتنفسون الصعداء بعودة البطولة بمباراتين اليوم.. البداية بين أستون فيلا وشيفيلد بحضور تريزيجيه والمحمدى..وسهرة نارية بين مانشستر سيتى وأرسنال بملعب الاتحاد

الزمالك يوافق على استقالة سامى الشيشيني من جهاز كارتيرون بسبب "كورونا"

الزمالك يوافق على استقالة سامى الشيشيني من جهاز كارتيرون بسبب "كورونا"

التعليم: لم نتلق أى طلبات تأجيل لامتحانات الثانوية العامة من الطلاب حتى الآن

التعليم: لم نتلق أى طلبات تأجيل لامتحانات الثانوية العامة من الطلاب حتى الآن

تأكيدا لـ"اليوم السابع"..استمرار وقف تصدير الكمامات ومستلزمات الوقاية 3 أشهر

تأكيدا لـ"اليوم السابع"..استمرار وقف تصدير الكمامات ومستلزمات الوقاية 3 أشهر

التعليم: تشكيل الغرفة المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية بمشاركة عدة وزارات

التعليم: تشكيل الغرفة المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية بمشاركة عدة وزارات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة