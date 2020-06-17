"المرشدين السياحيين" تطالب بالإعلان عن إجراءات حماية أعضائها مع عودة السياحة

خاطبت النقابة العامة للمرشدين السياحيين، كلا من: عماد عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرشدين السياحيين، بوزارة السياحة، وغادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار، لطلب توضيح ما تم اتخاذه بشأن المرشدين السياحيين، بالتزامن مع الإعلان عن عودة السياحة وفق إجراءات احترازية، ووقائية لتنظيم العمل بالقطاع، وإن كان تم إدراج المرشدين السياحيين ضمن التعليمات الصادرة فى شأن إقامتهم فى الفنادق العائمة والفنادق بحد أقصى 2 مرشد فى الغرفة أو الكابينة.

وأضافت النقابة، فى خطاباتها: نتقدم بخالص الشكر والتقدير لجهود وزارة السياحة والإجراءات التى تتخذها الوزارة فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، وتداعياته على القطاع السياحى، وبالإشارة إلى المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، بحضور وزير الإعلام ووزير الطيران، والذى أوضح فيه الإجراءات التى ستتبع فى عودة السياحة مرة أخرى وتنظيم العمل بالقطاع وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى أقرتها الوزارة .

وتابعت: قد أشار الوزير فى معرض حديثه عن الإجراءات التنظيمية فى شأن العاملين وتحديدا فى إقامة العاملين بالقطاع السياحى فى الفنادق والمراكب وتحديد الأعداد، فى قوله إن كانت الغرفة تسع 8 أفراد فلتسع الآن 4 أفراد فقط حرصا على التباعد الاجتماعى والاحترازی، كما أشار إلى أن من يتعرض للإصابة بالفيروس فى مصر، سيتم علاجه على نفقة الشركة أوالوزارة كالسائح والموظف وقد يكون على حساب الشركة أو الفندق الذى يعمل به، ولم يشر إلى المرشد السياحى إذا تعرض للعدوى وتم إصابته بالكورونا، ومن سيتحمل نفقات علاجه هل ستتحمل الشركة أم الوزارة نفقات علاجه أسوة بالسائحين والعاملين.

وطالبت النقابة، بوضع المرشدين السياحيين فى الاعتبار كأحد أهم أضلاع العمل السياحى فى مصر فيما تتخذ الوزارة من إجراءات .