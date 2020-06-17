اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:16 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"المرشدين السياحيين" تطالب بالإعلان عن إجراءات حماية أعضائها مع عودة السياحة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:25 م
"المرشدين السياحيين" تطالب بالإعلان عن إجراءات حماية أعضائها مع عودة السياحة حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خاطبت النقابة العامة للمرشدين السياحيين، كلا من: عماد عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرشدين السياحيين، بوزارة السياحة، وغادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار، لطلب توضيح ما تم اتخاذه بشأن المرشدين السياحيين، بالتزامن مع الإعلان عن عودة السياحة وفق إجراءات احترازية، ووقائية لتنظيم العمل بالقطاع، وإن كان تم إدراج المرشدين السياحيين ضمن التعليمات الصادرة فى شأن إقامتهم فى الفنادق العائمة والفنادق بحد أقصى 2 مرشد فى الغرفة أو الكابينة.

 

وأضافت النقابة، فى خطاباتها: نتقدم بخالص الشكر والتقدير لجهود وزارة السياحة والإجراءات التى تتخذها الوزارة فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، وتداعياته على القطاع السياحى، وبالإشارة إلى المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، بحضور وزير الإعلام ووزير الطيران، والذى أوضح فيه الإجراءات التى ستتبع فى عودة السياحة مرة أخرى وتنظيم العمل بالقطاع وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى أقرتها الوزارة .

 

وتابعت: قد أشار الوزير فى معرض حديثه عن الإجراءات التنظيمية فى شأن العاملين وتحديدا فى إقامة العاملين بالقطاع السياحى فى الفنادق والمراكب وتحديد الأعداد، فى قوله إن كانت الغرفة تسع 8 أفراد فلتسع الآن 4 أفراد فقط حرصا على التباعد الاجتماعى والاحترازی، كما أشار إلى أن من يتعرض للإصابة بالفيروس فى مصر، سيتم علاجه على نفقة الشركة أوالوزارة كالسائح والموظف وقد يكون على حساب الشركة أو الفندق الذى يعمل به، ولم يشر إلى المرشد السياحى إذا تعرض للعدوى وتم إصابته بالكورونا، ومن سيتحمل نفقات علاجه هل ستتحمل الشركة أم الوزارة نفقات علاجه أسوة بالسائحين والعاملين.

 

وطالبت النقابة، بوضع المرشدين السياحيين فى الاعتبار كأحد أهم أضلاع العمل السياحى فى مصر فيما تتخذ الوزارة من إجراءات .

 
IMG-20200617-WA0014
 

IMG-20200617-WA0013
 

 


نقابة المرشدين السياحيين

عودة السياحة

اجراءات عودة السياحة

المرشدين السياحيين

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المرشدين السياحيين: لم يصدر حكم نهائى ببطلان الانتخابات ومستمرون فى العمل

الأحد، 07 يونيو 2020 04:45 م

"المرشدين السياحيين": إلغاء مشروع العلاج للأعضاء لعدم اكتمال العدد المطلوب

الجمعة، 05 يونيو 2020 05:00 ص

7 مطالب للمرشدين السياحيين من الحكومة.. صرف بدل بطالة أهمها

الخميس، 04 يونيو 2020 02:00 ص

نقابة المرشدين السياحيين تخاطب مجلس الوزراء لصرف بدل بطالة لـ10 آلاف مرشد

الخميس، 14 مايو 2020 08:44 م

نقابة المرشدين السياحيين: اشتراك 1000 عضو بمشروع العلاج شرط تفعيله

الأحد، 26 أبريل 2020 03:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ85 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ85 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

صن البريطانية تنشر فيديو تعرض رئيس وزراء بريطانيا لحادث سير

صن البريطانية تنشر فيديو تعرض رئيس وزراء بريطانيا لحادث سير

السودان: إحالة الملفات الخلافية فى مفاوضات سد النهضة لرؤساء الوزراء فى الدول الثلاثة

السودان: إحالة الملفات الخلافية فى مفاوضات سد النهضة لرؤساء الوزراء فى الدول الثلاثة

الصحة العالمية: الديكساميثازون أثبت قدرته على خفض معدل الوفيات كورونا

الصحة العالمية: الديكساميثازون أثبت قدرته على خفض معدل الوفيات كورونا

وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى حقق 5 مليارات جنيه وفرا لصالح المواطنين

وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى حقق 5 مليارات جنيه وفرا لصالح المواطنين

المالية: الخزانة العامة تسدد 5 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال 50 عاما

المالية: الخزانة العامة تسدد 5 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال 50 عاما

إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس

السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس

خالد أبو بكر يكتب: أحمد مكي وزير عدل إخواني الهوي والهوية يتحدث من الإسكندرية إلى الجزيرة

خالد أبو بكر يكتب: أحمد مكي وزير عدل إخواني الهوي والهوية يتحدث من الإسكندرية إلى الجزيرة

رئيس النواب: الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة

رئيس النواب: الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة