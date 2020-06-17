وأوضح أنه تم إيلاء اهتمام متزايد لضمان مستوى الحماية من الإرهاب للمرافق والأقاليم الهامة بشكل خاص، وأن هيئات "إنفاذ القانون" تمكنت العام الماضي "2019 " من إحباط هجمات إرهابية في 24 منطقة روسية .

وأكد ضرورة الاستمرار في تعزيز العنصر الوقائي في مكافحة الإرهاب ، والاهتمام بتنفيذ قرارات لجان مكافحة الإرهاب في نختلف المناطق والبلديات.