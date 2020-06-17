اليوم السابع
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الكرملين: التقارير عن تورط روسيا فى محاولة اغتيال صحفى جورجى "سخيفة"

الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:43 م
الكرملين: التقارير عن تورط روسيا فى محاولة اغتيال صحفى جورجى "سخيفة" المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف
أ ش أ

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قال ديمترى بيكسوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الأربعاء إن التقارير بشأن وقوف روسيا وراء محاولة اغتيال الصحفى الجورجى جورجي جابونيا "سخيفة". 
ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية عن بيكسوف قوله "سأخبركم بشيء واحد.. كما تتذكرون منذ البداية.. كانت هناك مزاعم بأن السلطات الروسية متورطة في الحادث.. وقلنا منذ البداية إن المزاعم بشأن هذا الأمر سخيفة وكاذبة". 
ولم يشر المتحدث إلى رد فعل رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية الذي قال في وقت سابق على قناته على تطبيق تلجرام إن تقارير وسائل الإعلام الجورجية التي تزعم أنه متورط في محاولة اغتيال جابونيا "كاذبة". 
كان نيكا جيفاراميا المدير العام لقناة متافاري أرخي الجورجية المعارضة قال في إفادة في وقت سابق إن قديروف يقف وراء محاولة اغتيال جابونيا. وقال جيفاراميا إن المخابرات الجورجية ألقت القبض على المواطن الروسي فاسامبيك بوكوف على خلفية هذه القضية يوم السبت الماضي. 
كان جابونيا خالف القواعد الإعلامية مستخدما لغة رديئة في مهاجمة القيادة الروسية لأكثر من دقيقة خلال برنامج استضافه على قناة روستافي-2 في عام 2019. وأدان مسؤولون جورجيون تصرف جابونيا.


الكرملين

ديمترى بيسكوف

اغتيال صحفى جورجى

جورجي جابونيا

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