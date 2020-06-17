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القمع القطرى.. الحجر الصحي ضمن الإجازة "السنوية" وخصم من الراتب حال نفاد الإجازات

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:06 م
القمع القطرى.. الحجر الصحي ضمن الإجازة "السنوية" وخصم من الراتب حال نفاد الإجازات قطر
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قررت وزارة التعليم القطرية احتساب مدة الحجر الصحى من رصيد الإجازات الدورية المستحقة للموظف، وفى حال استنفاد رصيد الإجازات يتم الخصم من الراتب، بحسب ما نقلت صحيفة الوطن البحرينية.

يأتى هذا القرار فيما تحاول قطر تقليص النفقات، وتخفيض عدد من الرواتب للعاملين فى عدة قطاعات، نتيجة تضرر اقتصادها بعد جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، كونها فى المرتبة الأولى عالمياً فى عدد الإصابات نسبة لعدد السكان.

فيما علق نشطاء قطريون على مواقع التواصل الاجتماعى على القرار، معتيربن أن النظام ينتهك حقوق القطريين، وآخرون سخروا من القرار. 

وكانت أعلنت قطر أمس عن تسجيل 1201 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إضافة إلى تسجيل 4 وفيات جديدة بالفيروس، وبذلك يرتفع إجمالى حالات الاصابة بالفيروس فى قطر إلى 82,077، وإجمالى حالات الوفاة إلى 80 حالة.


قطر

كورونا

الحجر الصحي

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