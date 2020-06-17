القبض على مراسل صحفى فى محطة صوت أمريكا بتركيا

كتبت: هناء أبو العز

ألقت السلطات التركية القبض على عارف أصلان، مراسل صوت أمريكا في مقاطعة فان الشرقية بشرق تركيا، لتنفيذ حكم سجن الصادر ضده، كما أشارت صحيفة ايفرنسل.

وأعلنت إدارة الشرطة المحلية الاعتقال، وقالت إن أصلان حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وشهر، دون تقديم مزيد من التفاصيل، أو إعلان سبب الحبس.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، سجنت تركيا العديد من الصحفيين، الأتراك والأجانب، بسبب تقاريرهم عن جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية، والذي شهد تصعيد للعنف العرقي منذ انهيار محادثات السلام الحكومية مع حزب العمال الكردستاني في صيف 2015.