العاهل الأردنى يجتمع برئيسة مجلس النواب الأمريكى وأعضاء فى الكونجرس

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واصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، سلسلة اجتماعاته مع أعضاء لجان وقيادات في "الكونجرس" الأمريكي.

وعقد الملك عبد الله الثاني عبر تقنية الاتصال المرئي، اجتماعات منفصلة، حضر جانباً منها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مع رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، ولجنتي الشؤون الخارجية والخدمات العسكرية في مجلس النواب.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الملك أشاد بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة معربا عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة، في العديد من المجالات التنموية والدفاعية.

وتناولت الاجتماعات المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خصوصاً المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وجدّد الملك التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعاد الملك التأكيد على أن أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية، هو أمر مرفوض، ويقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وتطرقت الاجتماعات إلى الأزمات التي تمر بها المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في الحرب على الإرهاب، وفق نهج شمولي وضرورة مواصلة الجهود المبذولة لمواجهة وباء "كورونا"، والتصدي للآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عنه، بما يضمن صحة الشعوب وسلامتها.

من جانبها، قالت رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن جلالة الملك يحمل رؤية ثاقبة وصادقة تجاه مختلف القضايا في المنطقة والعالم.

بدورهم، وصف أعضاء لجان وقيادات في الكونجرس العاهل الأردني بأنه "قائد تاريخي، وصوت للحكمة"، وهم يتطلعون دوما إلى الاستماع إلى آرائه حيال القضايا الإقليمية الراهنة.

وأشاد عدد منهم بتطور الصناعات الدوائية الأردنية، مبدين إعجابهم، في الوقت ذاته، بديناميكية الاستجابة في تعامل المملكة مع جائحة "كورونا".

وحضر الاجتماعات وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار الملك للسياسات والإعلام، والسفيرة الأردنية في واشنطن.