اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العاهل الأردنى يجتمع برئيسة مجلس النواب الأمريكى وأعضاء فى الكونجرس

الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:24 م
العاهل الأردنى يجتمع برئيسة مجلس النواب الأمريكى وأعضاء فى الكونجرس العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، سلسلة اجتماعاته مع أعضاء لجان وقيادات في "الكونجرس" الأمريكي.
وعقد الملك عبد الله الثاني عبر تقنية الاتصال المرئي، اجتماعات منفصلة، حضر جانباً منها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مع رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، ولجنتي الشؤون الخارجية والخدمات العسكرية في مجلس النواب.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الملك أشاد بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة معربا عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة، في العديد من المجالات التنموية والدفاعية.
وتناولت الاجتماعات المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خصوصاً المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وجدّد الملك التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعاد الملك التأكيد على أن أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية، هو أمر مرفوض، ويقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وتطرقت الاجتماعات إلى الأزمات التي تمر بها المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في الحرب على الإرهاب، وفق نهج شمولي وضرورة مواصلة الجهود المبذولة لمواجهة وباء "كورونا"، والتصدي للآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عنه، بما يضمن صحة الشعوب وسلامتها.
من جانبها، قالت رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن جلالة الملك يحمل رؤية ثاقبة وصادقة تجاه مختلف القضايا في المنطقة والعالم.
بدورهم، وصف أعضاء لجان وقيادات في الكونجرس العاهل الأردني بأنه "قائد تاريخي، وصوت للحكمة"، وهم يتطلعون دوما إلى الاستماع إلى آرائه حيال القضايا الإقليمية الراهنة.
وأشاد عدد منهم بتطور الصناعات الدوائية الأردنية، مبدين إعجابهم، في الوقت ذاته، بديناميكية الاستجابة في تعامل المملكة مع جائحة "كورونا".
وحضر الاجتماعات وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار الملك للسياسات والإعلام، والسفيرة الأردنية في واشنطن.


الأردن

الملك عبد الله الثانى

العاهل الأردنى

نانسى بيلوسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة الهجرة: 57 ألف مصرى عادوا إلى أرض الوطن منذ بداية جائحة كورونا

وزيرة الهجرة: 57 ألف مصرى عادوا إلى أرض الوطن منذ بداية جائحة كورونا

الصحة: تسجيل 1363 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 84 وفاة

الصحة: تسجيل 1363 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 84 وفاة

الجمعة.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 14 ساعة بسبب تحويل المرافق

الجمعة.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 14 ساعة بسبب تحويل المرافق

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ85 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ85 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

صن البريطانية تنشر فيديو تعرض رئيس وزراء بريطانيا لحادث سير

صن البريطانية تنشر فيديو تعرض رئيس وزراء بريطانيا لحادث سير

السودان: إحالة الملفات الخلافية فى مفاوضات سد النهضة لرؤساء الوزراء فى الدول الثلاثة

السودان: إحالة الملفات الخلافية فى مفاوضات سد النهضة لرؤساء الوزراء فى الدول الثلاثة

الصحة العالمية: الديكساميثازون أثبت قدرته على خفض معدل الوفيات كورونا

الصحة العالمية: الديكساميثازون أثبت قدرته على خفض معدل الوفيات كورونا

وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى حقق 5 مليارات جنيه وفرا لصالح المواطنين

وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى حقق 5 مليارات جنيه وفرا لصالح المواطنين

المالية: الخزانة العامة تسدد 5 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال 50 عاما

المالية: الخزانة العامة تسدد 5 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال 50 عاما

إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس

السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة