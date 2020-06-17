اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:45 م
خالد صلاح
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الصحة الموريتانية: تسجيل 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:13 م
الصحة الموريتانية: تسجيل 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم الأربعاء تسجيل 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات منذ مارس الماضي 2223 إصابة. 
ونقلت الإذاعة الموريتانية عن الدكتور سيدي ولد الزحاف مدير عام الصحة العمومية في الوزارة، أنه تم إجراء 1719 فحصا، فيما تم تسجيل 166 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تم تسجيل حالتي وفاة، وتعافي 54 ليصل إجمالي المتعافين إلى 427 مصابا، فيما يتواجد 1446 من المصابين في المشافي.
وأوضح الزحاف أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 95 شخصا منذ مارس الماضي وهو تاريخ ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا في مالي.


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