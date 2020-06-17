اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الدفاع الروسية تعلن بدء الاختبارات السريرية للقاحها ضد فيروس كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:07 م
الدفاع الروسية تعلن بدء الاختبارات السريرية للقاحها ضد فيروس كورونا لقاح كورونا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها بدأت اليوم الأربعاء مع مركز "جاماليا" للأوبئة والبيولوجيا المجهرية، الاختبارات السريرية للقاحهما المحتمل ضد فيروس كورونا المستجد.
وذكرت الوزارة - في بيان صحفي أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية -أنها "تبدأ الاختبارات السريرية للقاح الروسي ضد عدوى فيروس كورونا المستجد"، مشيرة إلى أن وزارة الصحة الروسية أصدرت تصريحا لإطلاق هذه التجارب.
وأوضحت الوزارة أنه "تم تنسيق المعايير الخاصة بكمية وطابع عملية تحديد المتطوعين، بما في ذلك نسبة العسكريين والمدنيين، الذين سيجري تطعيمهم باللقاح".
وأضافت أنه، من المخطط حقن اللقاح للمجموعة الأولى للمتطوعين بعد قضائها 14 يوما قيد العزل الصحي، مبينة أن الغرض من هذه المرحلة للاختبارات تكمن في تدقيق أمانة مكونات اللقاح وقدرة الجسد على تحملها.
من جانبه، أوضح مدير مركز "جاماليا"، ألكسندر جينتسبورج، في وقت سابق، أن التجارب على المتطوعين ستستغرق قرابة 1.5 شهر، مشيرا إلى أن تطعيم سكان البلاد باللقاح بشكل جماعي قد يبدأ في خريف العام الحالي.


كورونا

لقاح كورونا

وزارة الدفاع الروسية

روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هل يمكنك التطوع في تقنية دراسات التحدي لتجربة لقاح كورونا الجديد؟.. قصص 30 ألف متطوع في 100 دولة خاطروا بحياتهم من أجل ظهور لقاح فعال.. يحقنهم الباحثون باللقاح وتتم إصابتهم عن قصد لمعرفة فعالية العلاج المحتمل

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:00 م

ترامب: الأمريكيون يريدون القانون والنظام.. ولقاح كورونا قبل نهاية العام

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 06:48 م

امبريال كوليدج: تجارب على 300 شخص للقاح كورونا الأسبوع الجارى و6000 فى أكتوبر

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:32 م

"إمبريال كوليدج" البريطانية: بدء التجارب على لقاح "كورونا" هذا الأسبوع

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:34 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ85 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ85 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

صن البريطانية تنشر فيديو تعرض رئيس وزراء بريطانيا لحادث سير

صن البريطانية تنشر فيديو تعرض رئيس وزراء بريطانيا لحادث سير

السودان: إحالة الملفات الخلافية فى مفاوضات سد النهضة لرؤساء الوزراء فى الدول الثلاثة

السودان: إحالة الملفات الخلافية فى مفاوضات سد النهضة لرؤساء الوزراء فى الدول الثلاثة

الصحة العالمية: الديكساميثازون أثبت قدرته على خفض معدل الوفيات كورونا

الصحة العالمية: الديكساميثازون أثبت قدرته على خفض معدل الوفيات كورونا

وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى حقق 5 مليارات جنيه وفرا لصالح المواطنين

وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى حقق 5 مليارات جنيه وفرا لصالح المواطنين

المالية: الخزانة العامة تسدد 5 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال 50 عاما

المالية: الخزانة العامة تسدد 5 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال 50 عاما

إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس

السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس

خالد أبو بكر يكتب: أحمد مكي وزير عدل إخواني الهوي والهوية يتحدث من الإسكندرية إلى الجزيرة

خالد أبو بكر يكتب: أحمد مكي وزير عدل إخواني الهوي والهوية يتحدث من الإسكندرية إلى الجزيرة

رئيس النواب: الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة

رئيس النواب: الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة