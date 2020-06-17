اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الداخلية تكشف تاجرين مخدرات غسلا 35 مليون في شراء الأراضي

الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:09 ص
الداخلية تكشف تاجرين مخدرات غسلا 35 مليون في شراء الأراضي مخدرات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال إثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بغسـل 35 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك ستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (إثنين من العناصر الإجرامية ، مقيمان بمحافظة جنوب سيناء) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما ، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (35 مليون جنيه) تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

 

 

 

.

 

 


مخدرات

الاتجار في المخدرات

مواد مخدرة

تهريب المواد المخدرة

حشيش

بانجو

هيروين

أقراص مخدرة

اخبار الحوادث

اخبار اليوم

اخبار عاجله

اخبار مصرية

الداخلية

اخبار الداخلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضبط 4 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2465 سيارة مخالفة

ضبط 4 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2465 سيارة مخالفة

فيديو .. حكاية ضريح الشيخ محمد متولى الشعراوى فى الذكرى 22 لوفاته

فيديو .. حكاية ضريح الشيخ محمد متولى الشعراوى فى الذكرى 22 لوفاته

الأرصاد: الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم .. وانخفاض 7 درجات غدا

الأرصاد: الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم .. وانخفاض 7 درجات غدا

أخيرا.. الدورى الإنجليزى يعود الليلة.. عشاق البريميرليج يتنفسون الصعداء بعودة البطولة بمباراتين اليوم.. البداية بين أستون فيلا وشيفيلد بحضور تريزيجيه والمحمدى..وسهرة نارية بين مانشستر سيتى وأرسنال بملعب الاتحاد

أخيرا.. الدورى الإنجليزى يعود الليلة.. عشاق البريميرليج يتنفسون الصعداء بعودة البطولة بمباراتين اليوم.. البداية بين أستون فيلا وشيفيلد بحضور تريزيجيه والمحمدى..وسهرة نارية بين مانشستر سيتى وأرسنال بملعب الاتحاد

الزمالك يوافق على استقالة سامى الشيشيني من جهاز كارتيرون بسبب "كورونا"

الزمالك يوافق على استقالة سامى الشيشيني من جهاز كارتيرون بسبب "كورونا"

التعليم: لم نتلق أى طلبات تأجيل لامتحانات الثانوية العامة من الطلاب حتى الآن

التعليم: لم نتلق أى طلبات تأجيل لامتحانات الثانوية العامة من الطلاب حتى الآن

تأكيدا لـ"اليوم السابع"..استمرار وقف تصدير الكمامات ومستلزمات الوقاية 3 أشهر

تأكيدا لـ"اليوم السابع"..استمرار وقف تصدير الكمامات ومستلزمات الوقاية 3 أشهر

التعليم: تشكيل الغرفة المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية بمشاركة عدة وزارات

التعليم: تشكيل الغرفة المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية بمشاركة عدة وزارات

استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء .. وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء .. وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

جاونتى وكمامة و كواشف حرارة..التعليم تعلن إجراءات تأمين طلاب الدبلومات

جاونتى وكمامة و كواشف حرارة..التعليم تعلن إجراءات تأمين طلاب الدبلومات

السكة الحديد:وصول الدفعة الـ4 للجرارات الأمريكية ميناء الإسكندرية خلال أيام

السكة الحديد:وصول الدفعة الـ4 للجرارات الأمريكية ميناء الإسكندرية خلال أيام

بورسعيد تستعد لامتحانات الثانوية بالكمامات وكواشف قياس الحرارة خارج اللجان

بورسعيد تستعد لامتحانات الثانوية بالكمامات وكواشف قياس الحرارة خارج اللجان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة