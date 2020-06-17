اليوم السابع
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التلجراف: المدراس الخاصة في المملكة المتحدة تستعد لتجاهل إرشادات الحكومة وفتح أبوابها في سبتمبر المقبل

الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:33 ص
التلجراف: المدراس الخاصة في المملكة المتحدة تستعد لتجاهل إرشادات الحكومة وفتح أبوابها في سبتمبر المقبل بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى
لندن (أ ش أ)

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كشفت صحيفة التلجراف البريطانية عن استعدادات المدارس الخاصة في المملكة المتحدة لتجاهل إرشادات الحكومة وفتح أبوابها فى بداية العام الدراسى الجديد "وليكن ما يكون"، وذكرت الصحيفة- في سياق تقرير حصري نشرته على موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء، أن بعض أكثر المدارس الخاصة المرموقة غير المجانية بدأت بإنشاء أنظمة تتبع وتعقب خاصة بها، والتي تهدف إلى تشغيلها للسنة الدراسية القادمة في سبتمبر المقبل. 


وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت عقب اعتراف الحكومة البريطانية رسميا في وثيقة المحكمة العليا رداً على اعتراض قانوني على سياسات الإغلاق، بأن إرشاداتها في هذا الصدد هي "طلب، وليس توجيه" لإغلاق المدارس. 

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مدير إحدى المدارس الخاصة الرائدة في البلاد، قوله إن مديري المدارس أعربوا عن "غضبهم" حيال تردد الوزراء، وأضاف أنه كان بإمكان المدارس "فتح أبوابها هذا الفصل الدراسي بشكل قانوني وآمن". 

وتابع قائلا: "لقد سئمنا وسنفتح أبوابنا بالتأكيد في سبتمبر المقبل باتباع إجراءات النظافة وتقييمنا للمخاطر القائم على التباعد الاجتماعي ونظام الاختبار والتتبع الخاص بنا". 

وذكر أن المدارس الخاصة لم تعد تثق في الحكومة، نظرا لوعودها الفاشلة، مؤكدا ضرورة أن تحذو جميع المدارس حذو المدارس الخاصة. 
ولفتت التلجراف إلى أن الحكومة البريطانية تتعرض لانتقادات بسبب سياستها بشأن إعادة فتح المدارس، فيما اعترض العديد على خطط إعادة جميع تلاميذ المدارس الابتدائية إلى الفصل الدراسي قبل الصيف. 

وكان  وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أشاد باستخدام عقار (ديكساميثازون) من عائلة الستيرويدات في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ .

وقال هانكوك وفقا لصحيفة /الإندبندنت/ البريطانية على موقعها الالكتروني ، إن ذلك يعد خطوة كبيرة للأمام فيما يتعلق بمواجهة التفشي ويمثل انفراجة في مكافحة الفيروس. 
وأظهرت التجارب السريرية الأولية في بريطانيا أن ديكساميثازون، خفض معدل الوفيات بنحو الثلث بين أسوأ الحالات لمرضى كوفيد-19 ممن أُدخلوا المستشفيات. 
ويتوفر عقار الديكساميثازون الآن في المملكة المتحدة لعلاج المرضى الذين يعانون من أعراض شديدة لفيروس كورونا بين العاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية .

 


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