التلجراف: المدراس الخاصة في المملكة المتحدة تستعد لتجاهل إرشادات الحكومة وفتح أبوابها في سبتمبر المقبل



وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت عقب اعتراف الحكومة البريطانية رسميا في وثيقة المحكمة العليا رداً على اعتراض قانوني على سياسات الإغلاق، بأن إرشاداتها في هذا الصدد هي "طلب، وليس توجيه" لإغلاق المدارس.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مدير إحدى المدارس الخاصة الرائدة في البلاد، قوله إن مديري المدارس أعربوا عن "غضبهم" حيال تردد الوزراء، وأضاف أنه كان بإمكان المدارس "فتح أبوابها هذا الفصل الدراسي بشكل قانوني وآمن".

وتابع قائلا: "لقد سئمنا وسنفتح أبوابنا بالتأكيد في سبتمبر المقبل باتباع إجراءات النظافة وتقييمنا للمخاطر القائم على التباعد الاجتماعي ونظام الاختبار والتتبع الخاص بنا".

وذكر أن المدارس الخاصة لم تعد تثق في الحكومة، نظرا لوعودها الفاشلة، مؤكدا ضرورة أن تحذو جميع المدارس حذو المدارس الخاصة.

ولفتت التلجراف إلى أن الحكومة البريطانية تتعرض لانتقادات بسبب سياستها بشأن إعادة فتح المدارس، فيما اعترض العديد على خطط إعادة جميع تلاميذ المدارس الابتدائية إلى الفصل الدراسي قبل الصيف.