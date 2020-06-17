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التعليم: الجمعة انتهاء فرش لجان الثانوية العامة لتعقيمها ومنع تشغيل المراوح

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:00 ص
التعليم: الجمعة انتهاء فرش لجان الثانوية العامة لتعقيمها ومنع تشغيل المراوح الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة
محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلي المديريات التعليمية في إطار الاستعدادات الأخيرة لعقد امتحانات الثانوية العامة الأحد المقبل 21 يونيو الجارى، حيث وجه الدكتور رضا حجازى، رئيس عام الامتحانات، بضرورة عقد اجتماع مع رؤساء اللجان المنتدبين من المديرية لاعطائهم التعليمات الأخيرة قبل عقد الامتحانات، وذلك في موعد أقصاه غدا الخميس مع مراعاة تنفيذ الاجراءات الاحترازية للحفاظ علي الصحة العامة.

وشدد رئيس الامتحانات على ضرورة الحفاظ علي المسافة البينية بين الطلاب لا تقل عن متر ونصف، عدم تشغيل المراوح الموجودة باللجان تجنبا لانتقال الفيروسات عن طريق تحريك الهواء، مع ضرورة الانتهاء من فرش اللجان يوم الجمعة حتي تتمكن شركات التعقيم من الانتهاء من تعقيم اللجان يوم السبت، والتأكيد علي تواجد عامل العهدة بالمدرسة يوميا وتكليفه بالمبيت داخل مقر اللجنة حتي تتمكن شركات التعقيم من مباشرة أعمالها طبقا للجدول الزمني المعتمد.

وأشار حجازي إلي أنه سيتم توزيع مظاريف الأسئلة يوميا الساعة العاشرة صباحا علي أن يتسلم مراقبي الأدوار المظاريف الخاصة باللجان المكلف بالاشراف عليها وتكليف ملاحظ واحد فقط من كل لجنة باستلام كراسات الخاصة بلجنته، علي أن يبدأ التوزيع بالنمودج (أ) ويكون التوزيع باللجنة المجاورة بالنموذج (ج) وذلك حتي تتناسب نماذج الكراسات الباقية مع مخطط التوزيع المعمول به، والتأكيد علي الطالب بضرورة تسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع في المواعيد المحددة بالجدول المعلن، وفي حالة عدم التسليم يكون تقدير الطالب ( عدم اجتياز)، وعلي رئيس اللجنة تحرير محضر اثبات حالة للطالب الذي لم يقم بتسليم كراسات المواد التي تضاف للمجموع وارسالها للجنة النظام والمراقبة.

وشدد رئيس الامتحانات على أنه تمت الموافقة على تشكيل غرفة عمليات بكل مديرية وكل إدارة تعليمية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة لوضع حلول للمشكلات التي قد تطرأ أثناء انعقاد لجان السير علي مستوي الجمهورية ومراكز توزيع الأسئلة وتجميع كراسات الاجابة، على أن يكون تشكيل الغرفة مكون من مدير المديرية، مدير الادارة، مسئول الأمن بالمديرية والادارة، مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية والادارة، ممثل وزارة الداخلية بغرفة المديرية فقط، ممثل وزارة الدفاع بالنسبة للمحافظات الحدودية فقط في غرفة المديرية فقط.

وتكون مهام أعضاء الغرفة متابعة وصول كراسات الامتحان لمقار اللجان، متابعة لجان السير والعمل علي كافة المعوقات التي تواجه العمال بها، متابعة عودة كراسات الامتحان حتي وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة، متابعة أعمال مراكز توزيع كراسات الامتحان الواقعة في نطاق المديرية، على أن تصرف مكافأة مالية لكل عضو من أعضاء غرفة العمليات قدرها ألف جنيه عن الدور الأول وألف جنيه عن الدور الثاني من داخل ميزانية المديرية أو الادارة دون تحمل الوزارة أي أعباء مالية.

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التربية والتعليم

الثانوية العامة

فرش اللجان

تشغيل المراوح

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اخبار مصرية

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