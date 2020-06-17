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البيت الأبيض: ترامب وقع عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب انتهاكات الإيجور

الأربعاء، 17 يونيو 2020 10:11 م
البيت الأبيض: ترامب وقع عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب انتهاكات الإيجور ترامب
كتب سمير حسنى

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قال البيت الأبيض مساء اليوم الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب وقع عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب انتهاكات حقوق أقلية الإيجور، جاء ذلك نقلا عن العربية.

كان مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي أقر الشهر الماضي تشريعا يدعو لفرض عقوبات ‏على المسؤولين الصينيين بزعم ارتكابهم انتهاكات بحق مسلمي الايجور بغرب البلاد مع استمرار ‏تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.
 
ويعكس التشريع الجديد حلقة جديدة من الصراع الأمريكى الصيني، فى ظل التهم التى يطلقها ترامب من آن إلى آخر ضد الصين، وادعاءه دون دليل وقوفها وراء انتشار وباء كورونا.
 
والتشريع الذي تم تمريره بأغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الشهر ، ‏ستتم إحالته إلى الرئيس دونالد ترامب الذي لم يقل ما إذا كان ينوي التوقيع عليه ليصبح ‏قانونًا. أم لا.

وكان التصويت هو الأول الذي يتم بموجب وضع قواعد مؤقتة هذا الشهر للسماح للممثلين ‏بالإدلاء بأصواتهم بالوكالة  كإجراء احترازي ضد انتشار كورونا و رفع الجمهوريون ‏دعوى ضد رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي متحدين التصويت بالوكالة باعتباره غير ‏دستوري.‏ 


ترامب

الايجور

الصين

البيت الابيض

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