البابا تواضروس يصدر قرارا باباويا بإعادة تشكيل لجنة كنيسة العذراء بنيفادا

أصدر البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، قرارا بابويا بتشكيل لجنة كنيسة السيدة العذراء مريم فى ولاية لاس فيجاس نيفادا.



وقال البابا تواضروس خلال حلقة من "معا بنفس واحدة": "إن من يعمل فى الكنيسة من وقت لآخر يتعرض لإهانات قد تكون بأشكال مختلفة وكثيرة؛ فأعتبر الإهانة بمثابه مكافأة- نيشان يخطو به الخادم أو الخادمة".



وأضاف البابا تواضروس الثانى، أنه خلال صوم الرسل نصلى من أجل الفقراء والمحتاجين. فيما قدم البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تفسيرًا للإصحاح الخامس من سفر أعمال الرسل، عبر صفحة المركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وقال البابا تواضروس خلال حلقة من "معا بنفس واحدة": "إن من يعمل فى الكنيسة من وقت لآخر يتعرض لإهانات قد تكون بأشكال مختلفة وكثيرة؛ فأعتبر الإهانة بمثابه مكافأة- نيشان يخطو به الخادم أو الخادمة".وأضاف البابا تواضروس الثانى، أنه خلال صوم الرسل نصلى من أجل الفقراء والمحتاجين.

تُبَث حلقات يومية جديدة لقداسة البابا تواضروس الثانى، بعنوان "معا بنفس واحدة"، وذلك على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الساعة الثامنة صباحًا.



كما تعرض الحلقات على القنوات القبطية الثلاثة، حيث تعرض الساعة ٩:٤٥ صباحًا على قناة "Me sat"، بينما تعرضها قناة "CTV" في الواحدة والنصف ظهرًا (باستثناء يوم السبت، فتعرض الساعة ٢ ظهرًا)، أما قناة "أغابي" فتعرضها في التاسعة مساءً.