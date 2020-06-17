الإحصائى الخليجى: ارتفاع أسعار السلع والخدمات فى دول مجلس التعاون بنسبة 0.8%

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تشير البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن أسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء السكن) شهدت ارتفاعًا في مستوى أسعارها بنسبة 0.8% في شهر أبريل2020م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ووفقا للأرقام الصادرة اليوم عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتى أرسل منها نسخة "لليوم السابع"، شهدت مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 5.0%، ومجموعة التبغ 3.6%،ومجموعة الملابس والأحذية2.9%،ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة 1.2%، ومجموعة التعليم 1.1%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية 0.2%، في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة -6.0%، ومجموعة النقل -3.6%،ومجموعة المطاعم والفنادق -0.7%، ومجموعة الاتصالات -0.2%، فيما استقرت أسعار مجموعة الصحة في هذا الشهر.

وفيما يتعلق بمساهمات المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام في شهر أبريل2020م فقد ساهمت مجموعة الأغذية والمشروباتبنسبة 1.3 نقطة مئوية من إجمالي معدل التضخم الخليجي البالغ 0.8%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.2 نقطة مئوية، وكلًا من مجموعة التبغ ومجموعة التعليم ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكل منهم، في المقابل ساهمت مجموعة النقل بمساهمة سالبة بلغت -0.6 نقطة مئوية، ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة -0.3 نقطة مئوية، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة -0.1 نقطة مئوية،فيما لم تسجل بقية المجموعات أي مساهمة تذكر في هذا الشهر.

ومن حيث مساهمة دول المجلس الست في التضخم الخليجي العام لشهر أبريل2020م فقد ساهمت المملكة العربية السعودية بما نسبته 1.0 نقطة مئوية، ودولة الكويت بنسبة 0.23 نقطة مئوية،في المقابل ساهمت كلا من دولة الإمارات العربية المتحدةودولة قطرومملكة البحرين وسلطنة عمان بمساهمات سالبة بلغت -0.18 و -0.11و -0.09 و -0.06نقطة مئوية على التوالي.

وتشير بيانات المركز بأن أسعار المستهلكين في دول المجلس شهدت انخفاضًا في مستوى أسعارها في شهر أبريل2020م مقارنة مع الشهر السابق بنسبة -0.1%، وعن أهم المجموعات التي شهدت انخفاضًا هي كالتالي: مجموعة النقل بنسبة -3.0%، ومجموعة المطاعم والفنادق-0.8%،ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية -0.1%، في المقابل ارتفعت الأسعار في مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 1.6%،ومجموعة الأغذية والمشروبات 1.2%، ومجموعة الملابس والأحذية 0.9%،ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة 0.5%ومجموعة التبغ 0.1%، فيما استقرت بقية المجموعات عند مستوياتها السابقة.