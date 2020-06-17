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الأوقاف تطالب الأئمة والإداريين استكمال اختبارات الدورات التدريبية

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:41 م
الأوقاف تطالب الأئمة والإداريين استكمال اختبارات الدورات التدريبية وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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وجهت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة والإداريين الذين أتموا دورة الحاسب الآلي وبقي لهم مواد استكمال في جميع الدورات السابقة سرعة تسجيل أسمائهم على الموقع حتى يتسنى ترتيب دخولهم الامتحان .

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك سيكون في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه ، وأوضحت الوزارة من لهم حق دخول الامتحان والمحافظة التابع لها والمواد المسموح لهم.

وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أصدر اليوم الأربعاء القرار الوزارى رقم (99) لسنة 2020م بتجديد إعارة (53) إمامًا وخطيبًا من أئمة وزارة الأوقاف للعمل بوزارة الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان الشقيقة ، فى إطار الدور الريادى لوزارة الأوقاف فى نشر الفكر الوسطى المستنير فى جميع أرجاء المعمورة.


الأوقاف

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