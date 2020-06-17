اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 07:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اضبط مخالفة.. زحام على مركز طب أسرة الحرفيين ببورفؤاد في بورسعيد

الأربعاء، 17 يونيو 2020 06:44 م
اضبط مخالفة.. زحام على مركز طب أسرة الحرفيين ببورفؤاد في بورسعيد زحام أمام مركز طب الأسرة
بورسعيد محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت "اليوم السابع" شكوى المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وبالتحديد بمركز طب أسرة الحرفيين ببورفؤاد، حيث منع الأمن دخول المنتفعين من كبار السن حتى يتسنى لهم صرف العلاج الشهرى من الصيدلية بناء على تعليمات مديرة المركز التى تقضى بعدم دخول المنتفعين وتركهم بالخارج رغم عدم وجود مظلات تقييهم من شدة حرارة الجو.

ويقول أحمد عبد الناصر، 65 سنة، يعانى قصور بالشريان التاجى وآخرون من مرضى الأمراض المزمنة لـ"اليوم السابع": "جئنا لصرف العلاج الشهرى من التاسعة صباحًا حتى العاشرة والنصف ونظرًا لتأخر الصيدلى لم نتمكن من صرف العلاج  وفضلنا واقفين فى عز الحر بره المركز، ممنوعين من الدخول بناء على تعليمات المسئولين ودون مراعاة لظروفنا الصحية".

ومن جانبهم أكد المنتفعون أن مايحدث فى مركز طب أسرة الحرفيين  ببورفؤاد إهدار لكرامة المنتفعين وعدم مراعاة لظروفهم المرضية وتركهم فى عز الحر بدون مظلة تقييهم الشمس الحارقة  يزدهم معاناة .

وتساءل المنتفعون: "من يحاسب الذين يحاولون تشويه منظومة التأمين الصحى الشامل.. نأمل تدخل المحافظ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لتصحيح الأوضاع المتردية للحافظ على المنظومة".

٢٠٢٠٠٦١٦_١٠٣٦٥٣
 
٢٠٢٠٠٦١٦_١٠٣٧٠٤
 
٢٠٢٠٠٦١٦_١٠٣٧١٥

رصدت اليوم اليوم السابع شكوى المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وبالتحديد بمركز طب اسرة الحرفيين ببورفؤاد حيث منع الامن دخول المنتفعين من كبار السن حتى يتسنى لهم صرف العلاج الشهرى من الصيدلية بناء على تعليمات مديرة المركز التى تقضى بعدم دخول المنتفعين وتركهم بالخارج رغم عدم وجود مظلات تقييهم من شدة حرارة الجو .

ويقول احمد عبد الناصر 65 سنه يعانى قصور بالشريان التاجى وآخرون من مرضى الامراض المزمنة لليوم السابع  جئنا لصرف العلاج الشهرى من التاسعة صباحا وحتى العاشرة والنصف و نظرا لتأخر الصيدلى لم نتمكن من صرف العلاج  وفضلنا واقفين فى عز الحر بره المركز ممنوعين من الدخول بناء على تعليمات المسئولين و دون مراعاة لظروفنا الصحية

 

ومن جانبهم اكد المنتفعين ان مايحدث فى مركز طب اسرة الحرفيين  ببورفؤاد اهدار لكرامة المنتفعين وعدم مراعاة لظروفهم المرضية وتركهم فى عز الحر بدون مظلة تقييهم الشمس الحارقة  يزدهم معاناة .

وتسال المنتفعين  من يحاسب اللذين يحاولون تشويه منظومة التامين الصحى الشامل .. نأمل تدخل المحافظ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لتصحيح الأوضاع المتردية للحافظ على المنظومة

 


اضبط مخالفة

مركز طب اسرة الحرفيين

بورفؤاد

بورسعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة العالمية: الديكساميثازون أثبت قدرته على خفض معدل الوفيات كورونا

الصحة العالمية: الديكساميثازون أثبت قدرته على خفض معدل الوفيات كورونا

وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى حقق 5 مليارات جنيه وفرا لصالح المواطنين

وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى حقق 5 مليارات جنيه وفرا لصالح المواطنين

المالية: الخزانة العامة تسدد 5 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال 50 عاما

المالية: الخزانة العامة تسدد 5 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال 50 عاما

إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

إنفوجراف.. مستندات مطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

السيسى يؤكد ضرورة منح القطاع الطبى أولوية في تمويل القارة الأفريقية

السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس

السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس

خالد أبو بكر يكتب: أحمد مكي وزير عدل إخواني الهوي والهوية يتحدث من الإسكندرية إلى الجزيرة

خالد أبو بكر يكتب: أحمد مكي وزير عدل إخواني الهوي والهوية يتحدث من الإسكندرية إلى الجزيرة

رئيس النواب: الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة

رئيس النواب: الفلاح سقط سهوا من حسابات الحكومة

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

س و ج.. لماذا لجأ الأهلى للفيفا فى أزمة الصفاقسى بشأن مستحقات أجاى؟

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

حازم إمام: رفضت عرضاً للتدريب.. وانتظرونى مديرا فنيا الموسم المقبل

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

محلل سياسى سودانى: الخيار العسكرى وارد فى ملف سد النهضة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

السبت الإعلان عن المنشآت المقدمة لخدمات مصابى كورونا أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج على نفقة الدولة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة