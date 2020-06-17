اضبط مخالفة.. زحام على مركز طب أسرة الحرفيين ببورفؤاد في بورسعيد

رصدت "اليوم السابع" شكوى المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وبالتحديد بمركز طب أسرة الحرفيين ببورفؤاد، حيث منع الأمن دخول المنتفعين من كبار السن حتى يتسنى لهم صرف العلاج الشهرى من الصيدلية بناء على تعليمات مديرة المركز التى تقضى بعدم دخول المنتفعين وتركهم بالخارج رغم عدم وجود مظلات تقييهم من شدة حرارة الجو.

ويقول أحمد عبد الناصر، 65 سنة، يعانى قصور بالشريان التاجى وآخرون من مرضى الأمراض المزمنة لـ"اليوم السابع": "جئنا لصرف العلاج الشهرى من التاسعة صباحًا حتى العاشرة والنصف ونظرًا لتأخر الصيدلى لم نتمكن من صرف العلاج وفضلنا واقفين فى عز الحر بره المركز، ممنوعين من الدخول بناء على تعليمات المسئولين ودون مراعاة لظروفنا الصحية".

ومن جانبهم أكد المنتفعون أن مايحدث فى مركز طب أسرة الحرفيين ببورفؤاد إهدار لكرامة المنتفعين وعدم مراعاة لظروفهم المرضية وتركهم فى عز الحر بدون مظلة تقييهم الشمس الحارقة يزدهم معاناة .

وتساءل المنتفعون: "من يحاسب الذين يحاولون تشويه منظومة التأمين الصحى الشامل.. نأمل تدخل المحافظ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لتصحيح الأوضاع المتردية للحافظ على المنظومة".