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ارتفاع حاد بحرارة الجو اليوم وطقس حار بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأربعاء، 17 يونيو 2020 08:00 ص
ارتفاع حاد بحرارة الجو اليوم وطقس حار بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع ملحوظ درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل، حار على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة .
 
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة .
 
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال  شمال الصعيد لطيف ، وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للحرارة .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء بالقاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجات، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجات، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجات، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 30 درجة.
 
وشهد أمس الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة ، حيث ساد طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا ، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما شهدت السواحل الشمالية الغربية طقس حار، وكان معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة .
 
وشهد شمال الصعيد طقس حار،  وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة .
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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