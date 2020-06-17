إنفوجراف.. خطة التفويج بالمسجد الحرام حال فتح الطواف والعمرة لمنع تفشى كورونا

كتب هيثم سلامة

كشفت وكالة شئون الحرمين بالمملكة العربية السعودية عن خطة التفويج بالمسجد الحرام حال فتح الطواف والعمرة فى ظل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، التى تمت دراستها من قبل المختصين.





وذكرت وكالة شئون الحرمين أنه فى حال تم فتح العمرة، تشمل الأخذ بعين الاعتبار إمكانية التسجيل المسبق للبيانات وأرقام التواصل لقاصدى المسجد الحرام عند الدخول، كما تم تحديد أبواب للدخول وأخرى للخروج لعدم التداخل بينهم، كما سيتم توفير كاميرات حرارية لقياس درجة الحرارة عند المداخل، وفى حال ارتفاع في درجة الحرارة يتم منعهم من الدخول وتحويلهم إلى المختصين في وزارة الصحة والكشف عليهم والتأكد من سلامتهم.





وأضافت الخطة أنه سيتم توفير مواد تثقيفية لتوعية جميع القاصدين، ونشر لوحات إرشادية خاصة بالتدابير والإجراءات الاحترازية مثل: غسيل اليدين، استخدام المعقمات، عدم المصافحة، آداب العطس، والحرص على وجود مسافة آمنة بين كل الاشخاص في جميع الأوقات ومنع حدوث أي ازدحام، ونشر الرسائل العالمية بعدم الحضور إلى شخص لديه أعراض أو كان مخالطا لحالة مؤكدة خلال 14 يوما السابقة، والسماح بالدخول للقاصدين بما لا يزيد عن 40% من الطاقة الاستيعابية وإلزام القاصدين بلبس الكمامة قبل القدوم للمسجد الحرام.





وشملت الإرشادات العامة:

• رفع السجاد في جميع المصليات والصالة على الرخام.

• رفع حافظات زمزم وإيقاف توزيع عبوات زمزم للحد من انتقال العدوى.

• استمرار تعليق سفر الإفطار ومنع دخول الأطعمة للمسجد الحرام.

• وضع ملصقات أرضية مرئية لتحديد مواقع المصلين وتحقيق التباعد الجسدي 2 متر تقريبا.

• استمرار تعليق إقامة الدروس العلمية وحلقات تحفيظ القرآن الكريم.

• استمرار إغلاق المسجد الحرام بعد صالة العشاء وإعادة فتحه قبل صالة الفجر بساعة.

• التعاون مع وزارة الصحة لتأمين فرق طبية على الأبواب الرئيسية للمسجد الحرام.





أما في حال تم فتح الطواف فقط:

تخصيص باب الملك فهد للدخول إلى صحن المطاف وبابى جسر النبى والصفا لخروج الطائفين من صحن المطاف عبر مشاية ومزلقان السلام، وتخصيص باب 94-89 للدخول إلى مطاف الدور الأرضي وباب أجياد للخروج.

تخصيص جسر أجياد من الجهة الجنوبية وجسر الشبيكة من الجهة الغربية للدخول إلى مطاف الدور الأول، والخروج من سلالم الأرقم الكهربائية وجسر الصفا.

تخصيص سلم الملك فهد والشبيكة الكهربائى للتفويج إلى الأدوار العلوية لتوسعة الملك فهد، واستخدام مسارات لتنظيم الدخول من الساحات إلى المسجد الحرام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للتباعد بينهم بالمسافة الآمنة، وتخصيص توسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبد الله للصلاة.

تخصيص صحن المطاف والدور الأرضى للطائفين، والدور الأول لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وضع مسارين للطواف في الدور الأرضى والأول بحواجز بلاستيكية تكون مخصصة للطواف، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعى بالمسافة الأمنة ويوجد فيها نقاط فرز للتفويج.

تجفيف المنابع والمنافذ المؤدية إلى مكة المكرمة من ساعة مبكرة فى الصباح خاصة يوم الجمعة والتحكم في التفويج من الطرق والمحاور الرئيسية للمسجد الحرام، وإغلاق المنطقة المركزية خاصة يوم الجمعة.

التنبيه على الفنادق المحيطة بالمسجد الحرام بتقليل توافد النزلاء إلى المسجد الحرام والصلاة داخل الفنادق، وإضافة تصريح زيارة الحرم في منصة توكلنا للحد من زيادة الأعداد في التوافد للمسجد الحرام.

الفرز من مناطق قريبة من المسجد الحرام، وعدم السماح بالدخول للعاصمة المقدسة من الساعة 9 صباحا حتى 8 مساء من قبل نقاط الفرز الأمني على الطرق والمحاور الرئيسية ومنافذ المنطقة، وعدم السامح بالدخول لغير السكان مدينة مكة المكرمة ومن يحمل تصريح بذلك خاصة يوم الجمعة.

فى حالة تم فتح العمرة :







تخصيص صحن المطاف للمحرمين فقط والدور الأرضي والأول والسطح للطائفين فقط .

•تخصيص باب الملك فهد للدخول إلى صحن المطاف .

• وضع عدد 3 مسارات في صحن المطاف بحواجز بلاستيكية تكون مخصصة للطواف، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي بالمسافة الأمنة ويوجد فيها نقاط فرز للتفويج.

•تخصيص الدور الأرضى والأول فقط للسعى وتخصيص أبواب المروة لخروج الساعين من مسعى الدور الأرضى، وتخصيص جسر النبى وباب الصفا للتفويج إلى مسعى الدور الأول والخروج من جسر المروة وسلم الراقوية وتخصيص باب 94/98 لدخول الطائفين من غير المحرمين إلى مطاق الدور الأرضى، وبعد الانتهاء من الطواف من باب أجياد، وتخصيص جسر أجياد من الجنوبية وجسر الشبيكة من الجهة الغربية لدخول الطائفين من غير المحرمين إلى مطاف الدور الأول.

•وضع مسارين للطواف في الدور الأرضى والأول بحواجز بلاستيكية تكون مخصصة للطواف، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعى بالمسافة الأمنة ويوجد فيها نقاط فرز للتفويج وتخصيص توسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبد الله للصلاة.







