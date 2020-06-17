إنفوجراف..الحكومة: 1.5 مليون سائح متوقع وصولهم مصر خلال الفترة القادمة

كتبت هند مختار

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجرافا أشار من خلاله إلى إنه ما بين تسارع الآثار السلبية لجائحة كورونا على القطاع السياحي عالميا ومحاولات الحكومات الحد من تلك الآثار تتخذ الحكومة المصرية تدابير عدة لإعادة النشاط لقطاع السياحة على أرضها في ظل توقعات بتجاوز الواحد ونصف مليون سائح في الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الحالي.

وأوضح الإنفوجراف أن 2.4 مليون سائح استقبلتهم مصر من أول يناير وحتى منتصف مارس 2020 و2.5 مليار دولار حجم الإيرادات السياحية حتى منتصف مارس 2020 ، وأن 1.5 مليون متوقع وصولهم لمصر خلال الفترة من يوليو - سبتمبر 2020 .

وأشار الإنفوجراف إلى أن 22٪؜ انخفاض فى أعداد السائحين عالميا فى الربع الأول من 2020 و57% منها فى مارس فقط وفقا لمنظمة السياحة العالمية .



الإنفوجراف



