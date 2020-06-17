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إغلاق 14 منشأة طبية خاصة ببنى سويف لعملها بدون تراخيص.. صور

الأربعاء، 17 يونيو 2020 09:56 م
إغلاق 14 منشأة طبية خاصة ببنى سويف لعملها بدون تراخيص.. صور اغلاق منشأة بدون ترخيص
بنى سويف أيمن لطفى

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أغلقت مديرية الصحة ببنى سويف بالشمع الأحمر، 14 منشأة خاصة لعملها بدون تراخيص، وذلك خلال حملة لإدارة العلاج الحر بتكليف من الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة و الدكتور أحمد بغدادى مدير العلاجى بالمديرية وتنفيذا لتعليمات الوزارة والدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف.

 

 وأشار بيان مساء اليوم الأربعاء إلى إشراف الدكتور بسام رونز مدير العلاج الحر بالمديرية، على حملة نفذها الدكتور أحمد عبد العظيم نائب مدير العلاج الحر ودكتور عبد الله الدكش ودكتور رجب فتح الباب من اداره الفشن الصحية، تابعت 30 منشأة صحية خاصة، ومركزين للاشعه،بمركز الفشن جنوبى المحافظة، وتم إغلاق 10 معامل تحاليل و4 عيادات خاصه ومركز للعلاج الطبيعى لعدم وجود تراخيص لها، وكذلك التحفظ على مجموعة من الأدوية.

 

وشدد محافظ بنى سويفالدكتور محمد هانى غنيم على إستمرار حملات المتابعة الميدانية لمستوى الخدمة الصحية المقدمة بكافة المنشآت الطبية، ومواصلة الجهود لمواجهة كافة صور الإهمال فى تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ومكافحة العدوى، ضمن الخطة الشاملة للدولة لمواجهة عدوى فيروس كورونا المستجد و منع إنتشاره.

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