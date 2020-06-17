اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:05 م
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إعدام 11 ألفاً من حيوان "المنك" بالدنمارك خوفا من نقله كورونا للبشر

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:00 م
إعدام 11 ألفاً من حيوان "المنك" بالدنمارك خوفا من نقله كورونا للبشر المنك
كتبت هند عادل

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عثرت السلطات الدنماركية على حيوان المنك داخل مزرعة مصابة بالفيروس التاجي الجديد كورونا وتقرر إعدام 11 ألفا من الحيوانات خوفا من تفشي وباء فيروس كوفيد 19 الذى ينقله هذا الحيوان إلى البشر، وفقا لما ذكرته وكاله رويترز.

تفشي المرض هو الأول في الدنمارك ، أكبر منتج لجلود المنك في العالم ، ولكنه يأتي بعد فترة وجيزة من اكتشاف الفيروس في 13 مزرعة منك في هولندا ، حيث تم إعدام حوالي 570ألف منك.

المنك

وقالت الإدارة البيطرية والغذائية الدنماركية في بيان قررت الحكومة ، على أساس التحوط ، أن يتم إعدام مخزون المنك المصاب لتقليل مخاطر الانتشار المحتمل للمرض وسيتم إعدام نحو 11 ألف من فرو المنك.

تم اختبار المنك في المزرعة الدنماركية بعد اختبار شخص مرتبط بالمزرعة إيجابيًا بفيروس كورونا، و يُعتقد أن الفاشيات الهولندية نشأت من المتعاملين مع البشر ثم انتشرت بين المنك.

كانت وزارة الزراعة في هولندا قد أفادت في أبريل الماضي بأنه تم التأكد من إصابة حيوانات المنك بالفيروس التاجي كورونا  في مزرعتين بمقاطعة شمال برابانت.

اعدام

وتوجد المزرعتان المتخصصتان في تربية حيوان المنك للحصول على الفراء، في بؤرة تفشي وباء الفيروس التاجي في هولندا، وتحتويان على أكثر من 20 ألف رأس من حيوانات المنك.

وتم إجراء اختبارات على الحيوانات بعد ظهور بعض الأعراض، بما في ذلك ضيق التنفس، وبعد التأكد من وجود إصابات بالفيروس التاجي، حدّت السلطات من إمكانية الوصول إلى المزارع كإجراء وقائي، لكنها قالت حينها إنه لا يوجد خطر من انتقال الفيروس من الحيوانات إلى البشر.

 


كورونا

عدوى كورونا

عدوى فيروس كورونا

تفشى كورونا

كورونا نيوز

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