اليوم السابع
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إثيوبيا تسجل 3603 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:51 م
إثيوبيا تسجل 3603 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا فى افريقيا
كتبت - هند المغربي

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شهدت دولة إثيوبيا ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا لتسجل 3 الاف و630 إصابة بالإضافة الى 61 حالة وفاة وفقا للاتحاد الأفريقي

وفى ذات السياق سجلت دول شرق أفريقيا عدد جديد من الإصابات بفيروس كورونا ليصل عدد الإصابات 27 ألف 695 إصابة ووفاة 842 فما تعافى 10 الاف و590 مصاب

يذكر أن حصيلة الاصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى القارة الافريقية تخطت ربع مليون حالة، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز"، وتأتى دولة جنوب افريقيا فى قائمة الدول الأكثر إصابة داخل افريقيا. 

ووصل إجمالى حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا إلى 6,804، وإجمالى حالات الشفاء من الفيروس التاجى 117,042، وفيما يتواجد حاليا أكثر من 130 ألف حالة إصابة نشطة بالفيروس. 

 
 
 

 


كورونا

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