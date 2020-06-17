أكبر متعافية فى مصر.. الحاجة فتحية 96 عاما تقهر كورونا بعد علاج 10 أيام.. صور

الشرقية-إيمان مهنى

فى مشهد أشبه بزفة عروسين، سطرت على محافظة الشرقية حالة تدعو للتفاؤل وسط أزمة انتشار فيروس كورونا المستمرة منذ 4 أشهر، وهى تعافى أكبر مريضة كورونا عمرها 96 عاما، فودعت مستشفى السعديين المركزى، وسط الزغاريد كأنها زفة عُرس ورفع علامة نصر.

وتقدم الدكتور أحمد بحلاق، مدير المستشفى، ممرا شرفيا اصطفت فيه الممرضات يطلقون الزغاريد، بداية من غرفتها حتى باب الخروج من المستشفى بمشهد أشبه باحتفالات الزفاف ابتهاجا بخروج الحالة بعد تعافيها من فيروس كورونا، واصطحب بحلاق المريضة المتعافة كالعروس، وخلفه التمريض يطلقون الزغاريد حتى اطمأن عليها وركوبها السيارة المخصصة لنقلها قريتها.

وقال أحمد بحلاق: "إن هذا الإنجاز الطبى يحسب لفريق العمل فى المستشفى الذى أولى كل الرعاية الطبية للمريض والمرضى عموما، ولمستشفيات العزل بالشرقية، إننا نولى الاهتمام بكل الحالات المرضية من مصابى مرضى كورونا داخل العزل، فالأطقم الطبية فى عمل متواصل لتقديم الرعاية للمرضى، فقد حققنا نسب شفاء عالية، أبرزها حالة الحاجة فتحية 96 عاما، وهى أكبر مصابة على مستوى مستشفيات العزل بالمحافظة المحافظات عموما".

وأوضح مدير المستشفى لـ"اليوم السابع" أن المريضة دخلت المستشفى قبل ما يقرب من 10 أيام، وحالتها إيجابية بالفيروس، وتم خضوعهم للعلاج وقفا لبروتوكول وزارة الصحة المطبق على كل المرضى فى المستشفيات، وحالة المريضة بدأت تسجيب للعلاج وتتحسن يوما بعد يوم، حتى خروجها.

وأضاف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن هذه الحالة تم خضوعها لبروتوكول العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لها بالمستشفى، مضيفاً أنه تم التنبيه عليها باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

وخرج 62 حالة شفاء جديدة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، الثلاثاء، من مستشفيات العزل بالمحافظة منها 15 حالة من مستشفى أبو حماد المركزى، و15 من مستشفى السعديين المركزى، و11 من مستشفى الإبراهيمية المركزى، و10 من مستشفى منيا القمح المركزى، و6 من مستشفى بلبيس المركزى، و5 من مستشفى العزل بفاقوس، ليصل بذلك إجمالى عدد حالات الشفاء إلى 762 حالة بالمحافظة حتى الآن منهم 170 حالة بعزل الزقازيق، 142 بمستشفى السعديين، و100 بمستشفى أبو حماد المركزى، و88 بمستشفى منيا القمح المركزى، 51 بعزل فاقوس، 48 بمستشفى بلبيس، 29 حالات بالصدر، و28 بمستشفى ههيا، و22 بمستشفى الإبراهيمية، و21 بمستشفى حميات سنجها بكفر صقر، و21 بمستشفى ديرب نجم المركزى، و16 بمستشفى أولاد صقر المركزى، و9 بحميات الزقازيق، و7 بمستشفى مشتول السوق المركزى، و7 بمستشفى الصالحية الجديدة المركزى، و2 بحميات فاقوس، وحالة بمستشفى الصوفية المركزى، وحالة بمستشفى أبو كبير.