أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين.. انخفاض الليمون لـ 25 جنيها والخيار بـ 4 جنيهات

كتب مدحت وهبة

تطرح شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك فى ظل استقرار الأسعار.



وينشر "اليوم السابع" قائمة بأسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:



-الطماطم بسعر 4.5 جنيهات للكيلو والبطاطس بـ 3.5 جنيهات والبصل بـ 4.5 جنيه.

- الكوسة بـ 6 للكيلو والجزر بـ 5.5 جنيه والخيار بـ 4 .

-الباذنجان الرومى بـ 8 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 6 جنيهات.

- الفلفل البلدى بـ 5 للكيلو والليمون 25 جنيها.

الباميا الخضراء 20 جنيه

- الفاصوليا الخضراء بـ 11 للكيلو جرام.

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- التفاح الجرين 34 والتفاح البلدى 12.5 جنيه

نوع إيطالي 21

برقوق من 19 الى 30 جنيه

خوخ سكرى 9.5 جنيه

كانتلوب 6 جنيه

بطيخ 5 جنيه

الموز المستورد 28 جنيه

عنب 11.5 جنيه











