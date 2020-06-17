أحياء القاهرة تشن حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ان الحملات المستمرة التي تشنها احياء العاصمة لإزالة مخالفات البناء تتم على قدم وساق وأن ضربات أجهزة العاصمة ستكون قاضية وحاسمة ضد مرتكبي مخالفات البناء .

وأضاف عبد العال، أن ذلك يأتي استكمالاً لسلسلة الحملات المكبرة التى تشنها الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة القاهرة لإزالة مختلف التعديات على أراضي أملاك الدولة وكذلك إزالة البناء المخالف الغير مرخص وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد حق الشعب والدولة وكذلك التعامل الصارم مع المتعديين وسرعة توقيع العقوبات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم .

وشهدت احياء العاصمة نشاطا مكثفا اليوم فيما يتعلق بملف القضاء على مخالفات البناء على النحو التالي:

1- حي الخليفة: تلقى الحي بلاغا بوجود تعديات على أرض أملاك الدولة بطريق الاتوستراد تتبع محافظة القاهرة، تم إيقاف الاعمال ومصادرة اللوادر وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

2- حي المقطم : إزالة حوائط الدور الخامس بعد الأرضي بمسطح 60 متر في مساكن اسبيكوا 700 بلوك 12 مدخل 3 الهضبة العليا

3- حي الوايلي : فى إطار جهود الحى للتصدى لمخالفات البناء تمت إزالة بالعقار ٥٢ ش الكامل بمنشية الصدر وذلك للبناء بدون ترخيص وتم تحرير محضر للمخالف.

4- حي البساتين : تنفيذ قرار إزالة للقطعة رقم 3 شارع مسجد التنعيم بمنطقة بير ام سلطان والعقار مكون من سبعة ادوار فوق الأرضي

5- حي الزيتون: ازالة لأعمال بناء مخالف بالعقار 13 حارة محمد حنفى وبحضور قسم شرطة الزيتون وقائد شرطة المرافق ومدير الاسكان وأجهزة الحى التنفيذية.

6- حي المرج: ازالة مبانى مخالفة بطريق العزبة البيضاء بالتنسيق مع قسم شرطة المرج