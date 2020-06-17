"أبو سمرة" رئيسا لمجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة

دمياط عبده عبد البارى

عقد مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، اليوم الأربعاء، جلسة إجرائية لانتخاب رئيس المجلس ووكيليه.

وأسفرت الانتخابات عن فوز المهندس علاء أبو سمرة بمنصب رئيس مجلس الأمناء، والمهندس محمد عبد الغنى، وحسن يعقوب وكيلين للمجلس وعضوية كل من عبد المنعم قتيلو واللواء عز الدين فؤاد الاتربى والمهندس احمد الطوبشي و محمد عبد المؤمن واحمد المزين و ياسر رجب والدكتورة مروة نشأت و اشرف رزق و محمد الهجرسي والدكتور احمد عريف و عبد الله البسنديلي و رضا وهبة.

وكان جهاز مدينة دمياط الجديدة قد أعلن الأسبوع الماضى، أسماء الأعضاء المختارين لعضوية مجلس الأمناء وعددهم 15 عضوًا، 6 ممثلين عن جمعية المستثمرين، و9 ممثلين عن سكان المدينة.