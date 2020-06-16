اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 يونيو 2020 12:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وكالة صفا: أجهزة الأمن الفلسطينية أتلفت وثائق سرية تحسباً لاجتياح إسرائيلي للضفة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:04 م
وكالة صفا: أجهزة الأمن الفلسطينية أتلفت وثائق سرية تحسباً لاجتياح إسرائيلي للضفة الرئيس الفلسطينى
كتب- هاشم الفخراني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت وكالة صفا الفلسطينية اليوم الثلاثاء أنّ أجهزة الأمن بالضفة الغربية المحتلّة أتلفت وثائق سريّة بعد نقلها إلى حافظات الكترونية؛ وذلك تحسبًا من اجتياحات إسرائيلية على غرار التي نُفذت في العام 2000.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية مطلعة : "تلقينا أوامر عُليا بإتلاف الوثائق السرية التي بحوزتنا ونفذنا ذلك بشكل سري".

وكانت قوات الاحتلال نفّذت فجر الثلاثاء أول عملية اقتحام لمدينة رام الله منذ إعلان الرئيس محمود عباس في مايو وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال على خلفية المخططات الإسرائيلية بضمٍّ أجزاء من الضفة.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بمحافظة الخليل، بينهم 6 أطفال.

وأضافت الكيلة أن 8 إصابات سجلت لمخالطي مصاب سابق، إضافة إلى مواطن كان يعمل داخل أراضي العام 48، موضحة أن 5 إصابات سجلت في مدينة حلحول، و4 إصابات في مدينة الخليل.

وتابعت أنه بتسجيل الحالات الجديدة ترتفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 686، فيما وصل عدد حالات التعافي إلى 570 حالة، بنسبة 84.3% من مجمل الإصابات المسجلة...لافتتا إلى أن عدد الحالات النشطة -التي لا تزال مصابة- ارتفع إلى 111 حالة.

 

 

 

 

 


فلسطين

إسرائيل

تل ابيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأوقاف: صلاة الجمعة المقبلة من مسجد السيدة زينب فقط بحضور 20 مصلى

الأوقاف: صلاة الجمعة المقبلة من مسجد السيدة زينب فقط بحضور 20 مصلى

التعليم: تأمين امتحانات الثانوية ضد الغش لن تقل عن إجراءات الحماية من كورونا

التعليم: تأمين امتحانات الثانوية ضد الغش لن تقل عن إجراءات الحماية من كورونا

وزير الكهرباء: قرار تخفيض 10 قروش للصناعى سيطبق كما يجب

وزير الكهرباء: قرار تخفيض 10 قروش للصناعى سيطبق كما يجب

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1567 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و94 وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1567 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و94 وفاة

الحكومة تنجح فى تسوية نزاعين بـ 100 مليون دولار مع بتروسيلتك البريطانية

الحكومة تنجح فى تسوية نزاعين بـ 100 مليون دولار مع بتروسيلتك البريطانية

موجز اليوم السابع.. هل تقترب مصر من 100 حالة وفاة بكورونا يوميًا؟.. فيديو

موجز اليوم السابع.. هل تقترب مصر من 100 حالة وفاة بكورونا يوميًا؟.. فيديو

وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو إباحى

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو إباحى

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة