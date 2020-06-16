وسائل إعلام لبنانية: إطلاق نار وسط السوق التجارى لمدينة بعلبك

كتب: أحمد جمعة

قالت وسائل إعلام لبنانية إن مجهولون يستقلون دراجة نارية أطلقوا الناس فجر اليوم الثلاثاء باتجاه مقهى "أركادا" وسط السوق التجاري لمدينة بعلبك، واقتصرت الأضرار على الماديات.

وأشارت مصادر صحفية لبنانية إلى أن محتجون أحرقوا الإطارات استنكاراً للاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها المحال التجارية، وطالبوا بكشف الفاعلين.

كانت المحال التجارية في السوق التجاري في بعلبك قد نظموا إضرابا منذ أربعة أيام، احتجاجًا على ارتفاع صرف الدولار من دون ضوابط، والخسائر التي تتكبدها المؤسسات نتيجة التلاعب بسعر الصرف.