وزير الخارجية التونسى يبحث مع نظيره النمساوى سبل تعزيز التعاون

وكالات

بحث وزير الخارجية التونسى نور الدين الرى، خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيره النمساوى ألكسندر شالنبرج، سُبل تعزيز التعاون بين البلدين.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أعرب الوزيران وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية، عن التطلع لمزيد الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الاقتصادية وتذليل الصعوبات التي تحول دون تطوير نسق المبادلات التجارية بين البلدين.

وقد استعرض نور الدين الريّ مع نظيره النمساوي، "التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس، لاسيما في هذه الظروف الاستثنائية الناتجة عن جائحة كورونا العالمية".