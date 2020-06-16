اليوم السابع
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وزيرة الهجرة مع نجل الشهيد المنسى: لولا تضحية والده مكنش ممكن نطمن على بلدنا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:20 ص
وزيرة الهجرة مع نجل الشهيد المنسى: لولا تضحية والده مكنش ممكن نطمن على بلدنا وزيرة الهجرة مع حمزة المنسى
كتبت مريم بدر الدين

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شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج بصورة مع الطفل "حمزة" نجل الشهيد البطل أحمد المنسى، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها قائلة :"حمزة احمد المنسى...ابن البطل".

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وتابعت :"حمزة كان ضيف شرف المعسكرات المتميزة للجيل الثانى والثالث اللى بتنظمها وزارة الهجرة مع شركة Wellspring..كل صيف فى شرم الشيخ " هنعيشها مصرى".. بانزل اكلم مع الاولاد اللى جايين من كل انحاء العالم عن بلدهم".

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وأضافت:" باخلى حمزة قاعد جنبى على المنصة..وبسال الأولاد تفتكروا اشمعنى حمزة قاعد فوق جنبى..بيفتكروا على قد فهمهم ان حمزة اكمنه كسب ماتش الكورة ولا اكمنه كسب فى مسابقة الجرى..باقولهم أن لولا تضحية والد حمزة والابطال اللى زيه فى شمال سينا ما اظنش كان ممكن تطمنوا على بلدكم وانتم عايشين بره".


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من ناحية أخرى قال السفيرة نبيلة مكرم ، إنه فيما يتعلق بعودة العالقين أو المصريين بشكل عام، فإن الدولة المصرية فى ظل التحديات التى تواجهها لم تغلق الباب أمام مواطنيها، ومصر كانت سباقة فى ذلك.

 

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، على فضائية "CBC"، مع الإعلامى عمرو خليل، أن هناك تعاونا وتنسيقا لتوجيه رسالة للمصريين فى الخارج أن الدولة تقف معهم.

 

وذكرت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن هناك الكثير من الرحلات للمنطقة العربية، حيث وصلت اليوم طائرة من اليمن ورحلتان من سلطنة عمان تأتى بأولادنا من قطر، حيث الطائرتان ليستا الأخيرة، فهناك 4 طائرات أخرى لكل من يطلب العودة. 

 


نبيلة مكرم

وزيرة الهجرة

حمزة المنسى

احمد المنسى

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