اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 04:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:25 م
هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا مجلس النواب
كتب نورا فخرى – عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم الأمن القومى المصرى فى أزمة سد النهضة والأزمة الليبية.
 
وأعلن المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، فى كلمته تفويض الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على الأمن القومى المصرى فى أزمة سد النهضة والأزمة الليبية، قائلا: "ونفوضه فيما يتخذه من قرارات".
 
ووصف ، موازنة العامة المالى الجديد بأنها موازنة حرب، لافتا إلى أن الحزب لديه بعض الملاحظات على مشروع الموازنة، منها، ضروردة دعم مشروعات التنمية الزاعية والثروة الحيوانية والسمكية وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية والاهتمام بالإنفاق على الصحة والبحث العلمى، ووضع خطة لإحياء قطاع السياحة.
 
في السياق ذاته، أكد النائب أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماه الوطن، الدعم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الأمن القومي فيما يخص الأزمة الليبية وسد النهضة.
 
وأعلن أبو المجد، موافقته علي موازنة الدولة للعام المالي الجديد، مطالباً الوزارات المختلفة بإتباع سياسية تقشفية، موجها الشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجهاته في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".
 
 
 
 
 

السيسى

سد النهضه

ليبيا

البرلمان

مفاوضات سد النهضة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس البرلمان يُطالب بتحرير ملف استخراج الذهب: روتين قاتل يُحيط به

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:38 م

خطة البرلمان: التخطيط طويل ومتوسط الأجل أصبح رفاهية لا تملكها أى دولة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:06 م

خطة البرلمان توافق على مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:29 م

"عبد العال" يقود مجلس النواب لبر الأمان.. تولى رئاسة البرلمان فى ظروف استثنائية واستطاع الحفاظ على المؤسسة التشريعية وإنجاز غير مسبوق من القوانين.. استمع لكافة الأصوات تحت القبة ووقف على مسافة واحدة من الجميع

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

احذروا طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها غدا.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 39 درجة..و الدرجات تعاود انخفاضها الخميس والعظمى تسجل 33 درجة

احذروا طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها غدا.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 39 درجة..و الدرجات تعاود انخفاضها الخميس والعظمى تسجل 33 درجة

عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

فيديو وصور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثروة السمكية

فيديو وصور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثروة السمكية

جامعة الفيوم تفوز بمشروع بحثى لعلاج مرضى الربو من مصدر طبيعي

جامعة الفيوم تفوز بمشروع بحثى لعلاج مرضى الربو من مصدر طبيعي

الداخلية تنتفض ضد سوق الكيف..مكافحة المخدرات تقتحم حدائق الشيطان فى البحيرة وتحرق 10 أفدنة بانجو..إحباط تهريب 378 لفافة "بودرة" بمسقط رأس عزت حنفي في أسيوط وضبط 70 طربة حشيش بالإسكندرية.. صور

الداخلية تنتفض ضد سوق الكيف..مكافحة المخدرات تقتحم حدائق الشيطان فى البحيرة وتحرق 10 أفدنة بانجو..إحباط تهريب 378 لفافة "بودرة" بمسقط رأس عزت حنفي في أسيوط وضبط 70 طربة حشيش بالإسكندرية.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 16-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 16-6-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة