هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

كتب نورا فخرى – عبد اللطيف صبح

أكد عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم الأمن القومى المصرى فى أزمة سد النهضة والأزمة الليبية.

وأعلن المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، فى كلمته تفويض الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على الأمن القومى المصرى فى أزمة سد النهضة والأزمة الليبية، قائلا: "ونفوضه فيما يتخذه من قرارات".

ووصف ، موازنة العامة المالى الجديد بأنها موازنة حرب، لافتا إلى أن الحزب لديه بعض الملاحظات على مشروع الموازنة، منها، ضروردة دعم مشروعات التنمية الزاعية والثروة الحيوانية والسمكية وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية والاهتمام بالإنفاق على الصحة والبحث العلمى، ووضع خطة لإحياء قطاع السياحة.

في السياق ذاته، أكد النائب أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماه الوطن، الدعم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الأمن القومي فيما يخص الأزمة الليبية وسد النهضة.

وأعلن أبو المجد، موافقته علي موازنة الدولة للعام المالي الجديد، مطالباً الوزارات المختلفة بإتباع سياسية تقشفية، موجها الشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجهاته في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".