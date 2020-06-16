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هروب نائبة عراقية من الحجر الصحى وأخرى تعلن إصابتها بكورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:49 م
هروب نائبة عراقية من الحجر الصحى وأخرى تعلن إصابتها بكورونا البرلمان العراقى - أرشيفية
كتب مصطفى عنبر

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أصدر مدير دائرة صحة محافظة نينوى العراقية، فلاح الطائى، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن مغادرة النائبة محاسن حمدون من الحجر الصحى، فيما هدد باللجوء إلى القضاء على إثر تصرفها.

وقال الطائى فى بيان: "نرفض تصرف النائبة محاسن حمدون وخروجها من الحجر الصحى المخصص لها وسنقوم باللجوء إلى القضاء"، مضيفا: "نتعامل مع المواطنين والمسؤولين على حد سواء فى تقديم الخدمات الطبية ونطلب من الجميع عدم الضغط على منتسبينا". وفقا لوسائل إعلام عراقية.

وبشأن أنباء عدم دقة فحوصات كورونا أكد الطائي: "أنفى الإشاعات المتداولة بعدد من مواقع التواصل الاجتماعى والتى تتحدث عن عدم دقة فحوصات فيروس كورونا بنينوى وأؤكد أنها من أدق الفحوصات التى تجرى فى العراق".

‏وأضاف، مدير الصحة أنه "لا يمكن اعتماد فحوصات من مختبرات اخرى باستثناء مختبرات صحة المحافظة"، مشيراً إلى أن "هناك زيادة فى عدد الاصابات بفيروس كورونا بسبب دخول أعداد كبيرة من الوافدين الى المحافظة".

‏وتابع الطائي: "يتم رصد الإصابات الوافدة بجهود من كوادر الصحة قبل دخولها الى المحافظة"، لافتاً إلى "تسجيل دخول 80 عائلة وافدة من خارج العراق وتم حجرهم بمواقع صحية تابعة لصحة نينوى ومنعهم من التواصل مع ذويهم مع إجراء الفحوصات عليهم".

‏من جهة أخرى، أعلنت النائبة العراقية وحدة الجميلي، اليوم الثلاثاء، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.


العراق

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كورونا

نينوى

البرلمان العراقى

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