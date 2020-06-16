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نواب كويتيون يطالبون الحكومة بالكشف عن أسماء المتورطين فى قضايا الفساد

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:23 م
نواب كويتيون يطالبون الحكومة بالكشف عن أسماء المتورطين فى قضايا الفساد مرزوق الغانم رئيس البرلمان الكويتى
إيمان حنا

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طالب نواب بمجلس الأمة الكويتى، اليوم الثلاثاء، الحكومة بالكشف عن أسماء المتورطين فى قضايا الفساد والاتجار بالبشر، مؤكدين على أن مجلس الوزراء أمام تحد كبير فى محاربة الفساد الذى استشرى فى العديد من المؤسسات، وطالبوا الحكومة أيضا بتقديم رؤية واضحة وخطة عمل فى معالجة التركيبة السكانية. وفق القبس الكويتية.

ومن جهة أخرى، قال مرزوق الغانم رئيس المجلس كلمة فى مستهل الجلسة العادية مؤبنا الوزير السابق جاسم المرزوق «فقدت الكويت قبل أسابيع أحد أبرز رجالاتها المخلصين وهو العم المرحوم جاسم خالد المرزوق الذى تولى منصب الرئيس الأعلى لجامعة الكويت قبل توليه منصب وزير العدل ووزير التربية ووزير التجارة والصناعة، عاصر خلالها ثلاث فصول تشريعية الثالث والرابع والخامس فكانت له اسهامات كبيرة فى المجال التعليمى والاقتصادى والسياسي».

 وقال الغانم فى تأبين الوزير السابق عبد الرحمن العتيقى "فقدت الكويت قبل أيام أحد أبرز السياسيين الذين كان لهم دور مشهود فى بناء وتطور الكويت الحديثة وهو العم عبدالرحمن سالم العتيقى الذى كانت له اسهامات الكبيرة كسفير فى وزارة الخارجية، وخلال تقلده حقيبتى المالية والنفط والذى عاصر فيها الفصول التشريعية الثانى والثالث والرابع". 

واستعرض مجلس الأمة فى جلسته العادية صباح اليوم الثلاثاء ست رسائل واردة إليه من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وشملت الرسائل التى استعرضها المجلس فى جلسته ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة رسالة من أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم له بمناسبة شهر رمضان المبارك

وجاء ضمن الرسائل التى استعرضها المجلس رسالتان من سمو ولى العهد إحداها يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم له بمناسبة شهر رمضان المبارك والأخرى يشكر فيها الأمير رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم له.


مرزوق الغانم

مجلس الامة الكويتى

الكويت

نواب كويتيون

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