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نقل جثمان شقيق مدير مستشفى المحلة العام المتوفى بكورونا للمقابر لدفنه

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:56 ص
نقل جثمان شقيق مدير مستشفى المحلة العام المتوفى بكورونا للمقابر لدفنه نقل جثمان شقيق مدير مستشفى المحلة
الغربية عادل ضرة

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أنهى مستشفى المحلة العام بمحافظه الغربيه، إجراءات تغسيل وتكفين جثمان شقيق الدكتور جمال شادى مدير مستشفى المحلة العام والذي توفي مساء أمس الإثنين داخل العناية المركزة بالمستشفى، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

 
وأدى الأطباء والتمريض من العاملين بالمستشفى صلاة الجنازة على المتوفي بساحة المستشفى، وتم وضعه في سيارة إسعاف برفقة فريق من الطب الوقائي للمقابر لدفنه وفقاً للاشتراطات الصحيه.

وكان مساء أمس الإثنين توفى المحاسب أحمد شادى شقيق الدكتور جمال شادي مدير مستشفى المحلة العام متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

كان شقيق مدير مستشفى المحلة العام، قد ظهرت عليه أعراض الاصابه بالفيروس، وتم نقله لمستشفى المحلة العام، وسحب عينات دم ومسحة حلق وجاءت نتيجتها ايجابية.

من ناحية أخرى أعلن الدكتور أحمد البرعي مدير عام مستشفى كفر الزيات العام للحجر الصحي، فى بيان له عن تعافي مصابين بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من الحجر الصحي بعد التأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد وعمل التحاليل اللازمة لهم، كان المصابون الـ8 قد تم نقلهم للحجر الصحي بكفر الزيات، بعد ثبوت إيجابية إصابتهم بالفيروس، وخضعوا للعلاج لمدة 14يوما، وتم إجراء تحاليل العينات الأولى والثانية لهم، وجاءت نتيجتها سلبية، وتم السماح لهم بالخروج والعودة لمنازلهم.


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مستشفى المحلة العام

وفاة شقيق مدير مستشفى المحلة العام

كورونا

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