اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:13 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة صيادلة القاهرة تعلن توفير "فيس شيلد" لأعضائها للحماية من كورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:51 ص
نقابة صيادلة القاهرة تعلن توفير "فيس شيلد" لأعضائها للحماية من كورونا نقابة الصيادلة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت نقابة صيادلة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، أنه إسهاما منها فى توفير سبل الحماية اللازمة للصيادلة أثناء تأدية عملهم ومهامهم، من فيروس كورونا المستجد، فقد وفرت الدفعة الثانية من الماسك الواقى (Face Shield )، لأعضائها بسعر 15 جنيها للقطعة الواحدة.
 
وأوضحت نقابة صيادلة القاهرة، فى بيان، أنه يمكن لصيادلة العاصمة الاستلام من خلال مقرات النقابة فى مناطق "القصر العيني - مدينة نصر – حلوان".
 
كانت قد خاطبت نقابة صيادلة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، مجلس الوزراء، لطلب تخصيص أماكن لعزل الصيادلة المصابين بفيروس كورونا، بعد تلقيها العديد من الحالات ولم تجد لها مكان في مستشفيات العزل إلا بصعوبة، مطالبة بتسهيل أماكن لعزل الصيادلة المصابين للحالات البسيطة والمتوسطة بأحد مباني المدن الجامعية سعة (100 سریر) أو أى أماكن مناسب.
 
وأوضحت النقابة، فى خطابها، أنها ستقوم بتجهيز المكان عن طريق جمع تبرعات من الصيادلة ومن صندوق النقابة، ومتابعة تلك الحالات تحت اشراف وزارة الصحة للتخفيف عن كاهل الدولة فى تلك الأزمة.
 
وقالت نقابة صيادلة القاهرة، فى خطابها لمجلس الوزراء،: نحن نقابة صيادلة مصر نثمن ونقدر الدور العظيم الذى تقوم به كافة مؤسسات الدولة ونشيد بكل المجهودات العظيمة للسيطرة على تفشى وباء كورونا، حيث انكم لم تدخروا جهدا فى سبيل الحفاظ على مقدرات ومكتسبات الدولة فى شتى القطاعات خاصة العنصر البشري وبالأخص الأطقم الطبية ونحن صيادلة مصر نقوم بواجبنا تجاه الأزمة منذ البداية رغم كافة المعوقات التي واجهتنا منذ البداية، حيث أن هناك 75 ألف صيدلية تقوم بواجبها في أصعب الظروف ومازالت رغم الصعاب التى تواجهنا في توفير المستلزمات الطبية.
 

نقابة صيادلة القاهرة

صيادلة القاهرة

فيس شيلد

مستلزمات وقاية من كورونا

نقابة الصيادلة

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عضو بنقابة صيادلة القاهرة: إعادة 175 صيدليا من العالقين بالخارج.. صور

الجمعة، 12 يونيو 2020 02:00 م

وكيل نقابة الصيادلة: هناك أزمة حقيقية في تكليف الصيادلة الجدد

الخميس، 11 يونيو 2020 09:58 م

نقابة صيادلة القاهرة تنعى وفاة صيدلى إثر إصابته بكورونا

الجمعة، 05 يونيو 2020 10:06 ص

عضو بنقابة صيادلة القاهرة: 14 شهيدا من الصيادلة بسبب الإصابة بفيروس كورونا

الجمعة، 05 يونيو 2020 06:45 ص

بعد وفاة 5 صيادلة بكورونا.. نقابة صيادلة القاهرة تطالب بأماكن لعزل أعضائها

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:10 م

نقابة صيادلة القاهرة تنعى صيدليين إثر وفاتهما بفيروس كورونا

الإثنين، 01 يونيو 2020 08:22 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة

ضبط 4 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2695 سيارة مخالفة

ضبط 4 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2695 سيارة مخالفة

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توزيع كمامات القماش على البطاقات أول يوليو

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توزيع كمامات القماش على البطاقات أول يوليو

صحيفة سويسرية تكشف عرض جراسهوبرز للتعاقد مع رينيه فايلر

صحيفة سويسرية تكشف عرض جراسهوبرز للتعاقد مع رينيه فايلر

"أسباب ارتفاع الذهب" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"أسباب ارتفاع الذهب" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

انتهاء اليوم الـ83 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ83 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة