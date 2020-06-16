نقابة صيادلة القاهرة تعلن توفير "فيس شيلد" لأعضائها للحماية من كورونا

كتبت آية دعبس

أكدت نقابة صيادلة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، أنه إسهاما منها فى توفير سبل الحماية اللازمة للصيادلة أثناء تأدية عملهم ومهامهم، من فيروس كورونا المستجد، فقد وفرت الدفعة الثانية من الماسك الواقى (Face Shield )، لأعضائها بسعر 15 جنيها للقطعة الواحدة.

وأوضحت نقابة صيادلة القاهرة، فى بيان، أنه يمكن لصيادلة العاصمة الاستلام من خلال مقرات النقابة فى مناطق "القصر العيني - مدينة نصر – حلوان".

كانت قد خاطبت نقابة صيادلة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، مجلس الوزراء، لطلب تخصيص أماكن لعزل الصيادلة المصابين بفيروس كورونا، بعد تلقيها العديد من الحالات ولم تجد لها مكان في مستشفيات العزل إلا بصعوبة، مطالبة بتسهيل أماكن لعزل الصيادلة المصابين للحالات البسيطة والمتوسطة بأحد مباني المدن الجامعية سعة (100 سریر) أو أى أماكن مناسب.

وأوضحت النقابة، فى خطابها، أنها ستقوم بتجهيز المكان عن طريق جمع تبرعات من الصيادلة ومن صندوق النقابة، ومتابعة تلك الحالات تحت اشراف وزارة الصحة للتخفيف عن كاهل الدولة فى تلك الأزمة.

وقالت نقابة صيادلة القاهرة، فى خطابها لمجلس الوزراء،: نحن نقابة صيادلة مصر نثمن ونقدر الدور العظيم الذى تقوم به كافة مؤسسات الدولة ونشيد بكل المجهودات العظيمة للسيطرة على تفشى وباء كورونا، حيث انكم لم تدخروا جهدا فى سبيل الحفاظ على مقدرات ومكتسبات الدولة فى شتى القطاعات خاصة العنصر البشري وبالأخص الأطقم الطبية ونحن صيادلة مصر نقوم بواجبنا تجاه الأزمة منذ البداية رغم كافة المعوقات التي واجهتنا منذ البداية، حيث أن هناك 75 ألف صيدلية تقوم بواجبها في أصعب الظروف ومازالت رغم الصعاب التى تواجهنا في توفير المستلزمات الطبية.