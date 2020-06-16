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نقابة الأطباء تنعى طبيبين توفيا بعد إصابتهما بفيروس كورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:19 م
نقابة الأطباء تنعى طبيبين توفيا بعد إصابتهما بفيروس كورونا نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسى، الشهيد الدكتور إميل فوزى كامل استشارى الجراحة العامة بمستشفى ابشواى بالفيوم سابقا، والذى توفى فى مستشفى الجامعة بالفيوم بعد إصابته بفيروس كورونا كوڤيد 19، سائلين المولى أن يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

كما نعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسى الشهيد الدكتور على هويدى مدير مستشفى حميات شربين سابقاً، والذى توفى فى عزل مستشفى صدر دمياط إثر إصابته بڤيروس كورونا كوڤيد 19، سائلين المولى أن يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

وكان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قال إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ حتى الآن 71 طبيبا، وذلك بعد إعلان وفاة كل من: الدكتور على هويدى، مدير مستشفى حميات شربين سابقا، والدكتور محمد حشاد أخصائى الأطفال، والدكتور حمزة ابراهيم طرخان اخصائى التحاليل، وذلك بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، داعيا الله أن يغفر لهم وأن يدخلهم فسيح جناته.

وأوضح الزيات، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإحصائيات الخاصة بأعداد الإصابات والشهداء بين الأطباء يتم رصدها من خلال فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، حيث يتم التواصل من خلالهم بالأطباء المصابين وأسر الشهداء حتى يتم التأكد من المعلومات قبل الإعلان عنها.

 
 
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نقابة الاطباء

اصابات الاطباء بكورونا

وفيات الاطباء بكورونا

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