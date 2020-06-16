اليوم السابع
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نقابة أطباء الأسنان تعلن أول حالة وفاة بين أعضائها بسبب كورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:29 م
نقابة أطباء الأسنان تعلن أول حالة وفاة بين أعضائها بسبب كورونا الدكتور محمد علاء عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور محمد علاء، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن لجنة إدارة الأزمات بالنقابة رصدت منذ قليل، أول حالة وفاة لطبيب أسنان، بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، هو الدكتور أحمد يوسف عكاشة، البالغ من العمر حوالى 70 عاما، ويعمل فى مستشفى الكهرباء، لافتا إلى أنه كان يعانى من عدة أمراض مُزمنة.
 
وأوضح عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، التى تمكنت النقابة من خلال لجنة إدار الأزمات، من حصرها بلغ نحو 60 إصابة، وحوالى 86 حالة اشتباه.
 
يأتى ذلك بعدما أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عدة طرق للإبلاغ عن إصابة أطباء الأسنان بفيروس كورونا COVID19، بأنحاء الجمهورية، من خلال التواصل عن طريق الواتس أب علي الأرقام الآتية:-
 
1- النقابة العامة لأطباء الأسنان 01061551450 
ويتم إرسال البيانات الآتية :
- الاسم / مكان العمل / رقم القيد / الرقم القومى / تليفون للتواصل
الشكوي : اشتباه / ايجابي /
مخالط لإيجابي/ مخالط المخالط
 
2- اتحاد المهن الطبية 01550003456 
ويتم إرسال البيانات الاتية :
- الاسم / الوظيفة / مكان العمل / رقم القيد / الرقم القومى / تليفون للتواصل
الشكوي : اشتباه / إيجابي /
مخالط لايجابي/ مخالط المخالط
 
3- وزارة الصحة 01204854721 
ويتم إرسال البيانات الاتية :
الاسم / مكان العمل / الوظيفية / الشكوى أو الاستفسار.
 

نقابة اطباء الاسنان

اصابات اطباء الاسنان بكورونا

وفيات اطباء الاسنان بكروونا

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