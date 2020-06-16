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مياه الشرب بالشرقية: خط ساخن للإبلاغ عن حالات التعدى على المطابق وغرف الصرف

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:43 ص
مياه الشرب بالشرقية: خط ساخن للإبلاغ عن حالات التعدى على المطابق وغرف الصرف اللواء شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب
الشرقية - إيمان مهنى

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ناشد اللواء شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة أو حالات سرقة أو تعدى على المطابق وغرف الصرف الصحى، وذلك من خلال التواصل على أرقام الخط الساخن الموضحة " تليفون أرضي 125 تليفون محمول 01205502098 ، واتس اب 01205502086، وذلك إطار الحرص علي توعية المواطنين بضرورة الحفاظ علي المال العام والأرواح التي تزهق نتيجه سرقه أغطية المطابق وغرف الصرف الصحى.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بيان له ، أن الشركة كثفت جهودها في محاولات للتغلب علي تلك الظاهرة بتوفير أغطية بديلة مصنوعة من الألياف الزجاجية المقوى المعرفة باسم “GRP " مشيرا الي أن هذه الأغطية تصلح للطرق الرئيسية و الفرعية، حيث يوجد منها حمولات 40 طنا و60 طنا، فضلا عن أنها مجربة فى العديد من الدول.

وأضاف أن تلك الظاهرة تعد مخالفات شرعية و قانونية، مشيرا إلي أنه من يثبت إدانته بمثل هذه الأفعال قد يتعرض لعقوبة السجن من ستة أشهر وحتى سبع سنوات فضلا عن تعرّض سلامة المواطنين للخطر، خاصة الأطفال الذين يسقطون فى البالوعات المفتوحة دون انتباه بجانب انتشار الأمراض والأوبئة، كالبعوض والحشرات فى الأدوار الأرضية.

من جانبه أكد  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، علي ضرورة تكثيف حملات التوعية والتثقيف لدى المواطنين بمعدلات إنجاز المشروعات الخدمية القائمه بنطاق المحافظة وأهمية الحفاظ عليها وذلك فى إطار تفعيل دور المواطنين لدعم ومساندة الأجهزة التنفيذية لبذل المزيد من الجهد والإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وبما يضمن القضاء علي أى شائعات من شأنها التضليل والتأثير السلبى على معدلات التنمية على أرض المحافظة.

وشدد المحافظ علي ضرورة الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والسعي دائما إلي تلبية جميع متطلباتهم وكذلك صقل مهارات وقدرات العاملين بكافة الجهات ورفع كفاءتهم وخاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد وتوجه المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

 

 


الشرقية

اخبار الشرقية

شركة مياه الشرب

سرقة اغطية الصرف الصحي

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