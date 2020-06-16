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من العجين لأسماك بحرية.. خباز صينى يصنع مخبوزاته بطريقته الخاصه.. صور

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:47 م
من العجين لأسماك بحرية.. خباز صينى يصنع مخبوزاته بطريقته الخاصه.. صور سمكة من العجين
كتب مايكل فارس

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يصنع الخباز الصيني، هوانج يا تشي البالغ من العمر 58 عاما، مخبوزاته بشكل خاص، فهو أستاذ ماهر في النحت على العجين لتحويله إلى أسماك وحيوانات بحرية، ويعد واحدا من الحرفيين المتوارثين لهذا الفن الصيني القديم، فتقديم قرابين المأكولات البحرية المصنوعة من العجين، إلى الآلهة البحرية تقليدا محليا يعود إلى ما قبل ألف سنة، في جزيرة ميتشو بمقاطعة فوجيان، جنوب شرقي الصين.

سمكة مصنوعة من العجين
سمكة مصنوعة من العجين

 

وذكرت صحيفة الشعب الصينية، أن هوانج يا تشى، يستخدم عدة أدوات أثنا الحفر على العجين، منها المصاصة وعيدان الأسنان والسكين الخيزراني وحتى القرن كأدوات للنحت على العجين، ثم يقوم بتلوينها عبر الرذاذ والرسم ليجعل الأسماك والحيوانات البحرية مفعمة بالحيوية.

أسماك وحيوانات بحرية من العجين (1)
أسماك وحيوانات بحرية من العجين (1)

 

ويعل هوانج  يا تشى، في صنع المأكولات البحرية المنحوتة من العجين منذ حوالى 40 عاما، وكان قد تعلّم في البداية قليلا من التجربة من والدته، ثم حاول بنفسه العثور على أسرار صيغ المواد الخام والتلوين، وحتى الآن لا يزال يستخدم المواد والألوان التي اخترعها بنفسه ليجعل الأعمال أكثر واقعية وأطول عمرا.

النحات أثناء العمل
النحات أثناء العمل

 

ويقول هوانج يا تشى، يمكنني أن أصنع أكثر من 300 نوع من الأسماك والحيوانات البحرية، ومعظمها محفورة داخل قلبي، مضيفا، أن أصعب الحيوانات هي الحيوانات المألوفة بشكل أكبر لدى الناس، مثل التمساح.

 
 
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أسماك بحرية

 

أسماك وحيوانات بحرية من العجين (1)
أسماك وحيوانات بحرية من العجين (1)

 

أسماك وحيوانات بحرية من العجين (2)
أسماك وحيوانات بحرية من العجين (2)

 

أسماك وحيوانات بحرية من العجين (3)
أسماك وحيوانات بحرية من العجين (3)

 

أسماك وحيوانات بحرية من العجين (4)
أسماك وحيوانات بحرية من العجين (4)

 

أسماك وحيوانات بحرية من العجين (5)
أسماك وحيوانات بحرية من العجين (5)

 

أسماك وحيوانات بحرية من العجين (6)
أسماك وحيوانات بحرية من العجين (6)

 

أسماك وحيوانات بحرية من العجين (7)
أسماك وحيوانات بحرية من العجين (7)

 

أسماك وحيوانات بحرية من العجين (8)
أسماك وحيوانات بحرية من العجين (8)

 

أسماك وحيوانات بحرية من العجين (9)
أسماك وحيوانات بحرية من العجين (9)

 

أسماك وحيوانات بحرية من العجين (10)
أسماك وحيوانات بحرية من العجين (10)

 

أسماك وحيوانات بحرية من العجين (11)
أسماك وحيوانات بحرية من العجين (11)

 

النحات أثناء العمل
النحات أثناء العمل

 

سمكة مصنوعة من العجين
سمكة مصنوعة من العجين

 

من العجين
من العجين

 

 

 


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الصين

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