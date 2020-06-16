اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 06:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

معدات كهرباء ونظافة جديدة لرفع كفاءة الخدمات وجراجات للسيارات بمطروح.. صور

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 05:20 م
معدات كهرباء ونظافة جديدة لرفع كفاءة الخدمات وجراجات للسيارات بمطروح.. صور المعدات الجديدة
مطروح حسن مشالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء يرافقه اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام عددا من المعدات والسيارات الجديدة، موجها بعرض حصر لكافة إمكانيات كل مركز ومدينة من المعدات والسيارات سواء فى النظافة أو الكهرباء وغيرها للعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين سواء فى منظومة النظافة وتوفير بيئة نظيفة او معدات الكهرباء وغيرها.

ووجه المحافظ بالاستغلال الامثل لتلك المعدات مع تكثيف الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على تلك المعدات والصيانة الدورية لها.

كما تفقد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح عددا من المواقع المقترحة كمواقف وجراجات انتظار للسيارات بمناطق  فندق راضى وتقسيم مجلس المدينة بباب البحر والتابعة لمحافظة مطروح بما ييسر حركة السيارات ويمنع التكدس المرورى والتيسير على أهالى المحافظة والمصطافين خاصة  خلال موسم الصيف السياحى بمدينة مرسى مطروح .

ووجه سكرتير عام المحافظة بتمهيد وتسوية تلك المواقع مع تحديدهم بفنار وبوابات دخول وخروج، لتحويلها لجراجات سيارات مع وضع المخطط المرورى لتيسير الدخول اليها  والخروج منها للحد من التكدس المرورى أثناء موسم الصيف.

 كما تفقد سكرتير عام محافظة مطروح موقف سيارات الأجرة بمنطقة الكيلو 2  بمساحة 10000 م2، موجهاَ بدراسة إعادة تخطيط وتنظيم الموقف وانتظار السيارات مع الاستغلال الامثل للمساحة  للحد من التكدس المرورى خاصة  أثناء موسم الصيف بما يوفر سبل الراحة لدخول وخروج المواطنين والسيارات  .

269d611d-b97c-4cc6-9687-45d0a4b0c533
 
c9d89a7c-4825-485e-88f4-2f90ce90f908
 
c922f91e-942e-48d2-8019-b1a274773cbe
 
f1890533-308b-4231-8726-9988fb5e5687
 
fd7afe59-b3ca-447b-ba7c-a5da9a79e3d5

مطروح

اخبار عاجلة

اخبار مطروح

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تحويل مدسة ابن سيناء الجديدة كمدرسة دولية حكومية لأول مرة بمطروح

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:12 م

محافظ مطروح يلتقى رئيس المنطقة الأزهرية لبحث الاستعدادات لامتحانات الثانوية

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:19 م

محافظ مطروح: تطهير جميع مقار لجان امتحانات الثانوية واستراحات المراقبين

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:56 ص

صور.. بدء التشغيل والضخ التجريبى لمحطة تحلية مياه البحر بالضبعة

الإثنين، 15 يونيو 2020 02:36 م

محافظ مطروح يكشف خطة الاستعداد للثانوية العامة ويشدد على أعمال النظافة (صور)

الإثنين، 15 يونيو 2020 02:15 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو ايباحي

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو ايباحي

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة