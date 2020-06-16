معدات كهرباء ونظافة جديدة لرفع كفاءة الخدمات وجراجات للسيارات بمطروح.. صور

مطروح حسن مشالى

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء يرافقه اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام عددا من المعدات والسيارات الجديدة، موجها بعرض حصر لكافة إمكانيات كل مركز ومدينة من المعدات والسيارات سواء فى النظافة أو الكهرباء وغيرها للعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين سواء فى منظومة النظافة وتوفير بيئة نظيفة او معدات الكهرباء وغيرها.

ووجه المحافظ بالاستغلال الامثل لتلك المعدات مع تكثيف الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على تلك المعدات والصيانة الدورية لها.

كما تفقد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح عددا من المواقع المقترحة كمواقف وجراجات انتظار للسيارات بمناطق فندق راضى وتقسيم مجلس المدينة بباب البحر والتابعة لمحافظة مطروح بما ييسر حركة السيارات ويمنع التكدس المرورى والتيسير على أهالى المحافظة والمصطافين خاصة خلال موسم الصيف السياحى بمدينة مرسى مطروح .

ووجه سكرتير عام المحافظة بتمهيد وتسوية تلك المواقع مع تحديدهم بفنار وبوابات دخول وخروج، لتحويلها لجراجات سيارات مع وضع المخطط المرورى لتيسير الدخول اليها والخروج منها للحد من التكدس المرورى أثناء موسم الصيف.

كما تفقد سكرتير عام محافظة مطروح موقف سيارات الأجرة بمنطقة الكيلو 2 بمساحة 10000 م2، موجهاَ بدراسة إعادة تخطيط وتنظيم الموقف وانتظار السيارات مع الاستغلال الامثل للمساحة للحد من التكدس المرورى خاصة أثناء موسم الصيف بما يوفر سبل الراحة لدخول وخروج المواطنين والسيارات .