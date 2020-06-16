مطار القاهرة يستقبل 875 عالقا مصريا على متن 5 رحلات استثنائية

كتب أحمد مصطفى

وصل إلى مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، 5 رحلات إستثنائية على متنهم 875 عالقا مصريا قادمين من السعودية والإمارات واليمن، حيث قالت مصادر بالمطار أن مطار القاهرة استقبل ظهر اليوم 5 رحلات قادمة من الجوف ودبى والكويت والرياض وعمان بالأردن على متنهم 875 من العالقين المصريين منذ تعليق حركة الطيران بسبب جائحة كورونا مارس الماضى.

ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .