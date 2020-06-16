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مستشفى حميات الأقصر ترصد آراء الحالات المصابة بكورونا.. تعرف عليها

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 06:20 م
مستشفى حميات الأقصر ترصد آراء الحالات المصابة بكورونا.. تعرف عليها قيادات مستشفى حميات الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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رصدت مستشفى حميات محافظة الأقصر، آراء عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن مستوى الخدمة الطبية والرعاية المقدمة لهم داخل المستشفى، وذلك لدعمهم فى رحلة العلاج من الفيروس حتى الشفاء، وأبدت الحالات عن رضاؤهم بالدعم المقدم لهم فى مسيرة تواجدهم للعلاج من كورونا داخل المستشفى.

وعبر المصابون بكورونا داخل مستشفى الحميات، عن سعادتهم بالدعم الطبى لهم من كافة رجال فريق العزل بالمستشفى، وأنه لا يتم التقصير معهم فى أي طلب يحتاجون إليه، وذلك بعد تطبيق نظام العزل الجديد، حيث تخضع بعض الحالات للعلاج بمستشفى الحميات حالياً.

وفى نفس السياق أعلنت مستشفى الحميات بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، أنه فى ضوء المتابعة المستمرة لمديرية الصحة بالأقصر لتطور حالات الشفاء والتعافى من فيروس كورونا، أنه تم النجاح فى إتمام شفاء 20 من الحالات وخروجها مباشرة من المستشفى بعد تطبيق نظام العزل الجديد، حيث تخضع بعض الحالات للعلاج بمستشفى الحميات حالياً.

وأضافت مستشفى حميات الأقصر، فى بيان، أنه تقوم المستشفى حالياً بعمل العزل المنزلى للحالات البسيطة، وتقوم المستشفى بصرف الأدوية وبروتوكول العزل المنزلى، وفى حالة تحسن الحالة بعد مرور 10 أيام على العلاج لا يتم عمل المسحة، وإذا حدث أى تطور فى حالة العزل المنزلى يتم عمل المسحة وحجز المصاب.

 


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