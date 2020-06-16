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مسئول إيطالى: إنعاش البلاد عن طريق الشركات والأعمال وأولوية التنشئة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:43 ص
مسئول إيطالى: إنعاش البلاد عن طريق الشركات والأعمال وأولوية التنشئة فيتوريو كولاو
كتبت فاطمة شوقى

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أكد المفوض الحكومي المكلف بالمرحلة الثانية لحالة طوارئ فيروس كورونا، فيتوريو كولاو، أن "إيطاليا من شأنها أن تعيد إطلاق نفسها بالشركات والعمل فقط، موضحا أن "مسيرة التنشئة هي الأولوية".

وقال المسئول الايطالى إن الذى قدم تقريراً الاسبوع الماضي للحكومة، تقريرا يشتمل على 46 صفحة تلخيصية بالإضافة إلى 102 فكرة لإعادة إطلاق إيطاليا التي تعرضت لأزمة غير مسبوقة، في مقابلة مع صحيفة "إل صولي 24 أوري" "لقد قدرت بشدة دعوة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، التي لم تكن أمراً مسلماً به، لأننا سلمنا التقرير قبل أسبوع"، وقد "شكرنا وأعطانا أكثر بكثير من الوقت المقرر لاستعراض عملنا".

وذكر كولاو، وهو المدير التنفيذي السابق لمجموعة فودافون، أن "الوزراء أظهروا لنا مرة أخرى، مشاركة واهتماما كبيرين، بعد أن عملوا معنا حتى في 2 يونيو، خلال الليل وفي عطلات نهاية الأسبوع أيضاً".

وكان رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، قال إن بلاده لا تحتاج في الوقت الراهن إلى تقديم طلب للحصول على قروض عاجلة من آلية الاستقرار الأوروبية المعنية بتقديم الدعم المالي للدول الأعضاء في منطقة اليورو المتعثرة، لافتا إلى أن القرار النهائى بشأن طلب الحصول على قروض من آلية الاستقرار الأوروبية سيكون فى يد البرلمان الإيطالى.

وأشار كونتى إلى إن حكومته لم تسمح بفصل العمال أثناء وباء كورونا في الشهر الماضي قائلا إن إيطاليا "لا تسمح بالتخلي عن العمال".

وتتصاعد شعبية كونتى اثناء فترة أزمة فيروس كورونا ، مما يعزز التكهنات بحصوله على قيادة حركة خمس نجوم الحاكمة فى ايطاليا،على الرغم من أنه يتجنب الحديث والرد على سؤال بشأن ما إذا كان يريد أن يصبح زعيما لحركة الخمس نجوم السياسية.

 


ايطاليا

اقتصاد ايطاليا

فيروس كورونا

اوروبا

جوزيبى كونتى

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